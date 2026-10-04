Pullaro apura medio centenar de inversiones y mundo cripto local bajo la lupa

El mercado descubrió la actividad. Ahora mira cuánto se produce, cuánto se vende y cuánto empleo queda con una atención que hasta hace poco reservaba casi exclusivamente para el dólar, las reservas y el riesgo país. Bienvenido a una conversación que en esta columna llevamos más de un año.

Las consultoras afinan sus informes. Los empresarios revisan sus cuentas. Los gobiernos también. Incluso dentro de la administración nacional, Economía aparece más dispuesto a explorar alguna herramienta fuera del libreto que el propio Javier Milei. Cuando la caja aprieta, las discusiones doctrinarias empiezan a tener competencia.

En Santa Fe, terminados los Juegos Sudamericanos, Maximiliano Pullaro volvió a poner sobre la mesa la seguridad y los profesionales que facilitan los negocios del delito. Pero detrás de esa agenda hay otra urgencia: conseguir que las inversiones privadas empiecen a generar trabajo antes de que el deterioro productivo gane más terreno.

Porque mientras algunos empresarios preparan desembolsos, otros están haciendo una cuenta bastante menos entusiasta: cuánto vale su empresa si deciden ponerle el cartelito de venta.

La mesa del lunes: que los expedientes se conviertan en obras

Este lunes volverá a reunirse la mesa que articula Desarrollo Productivo, Ambiente, la EPE y coordinadas por la Ventanilla Única de Inversiones (VIU), con seguimiento del propio gobernador. Gustavo Puccini apuntó que tienen una prioridad: acelerar los proyectos más próximos a conseguir sus permisos, especialmente aquellos capaces de generar empleo.

La VUI tiene hoy 44 proyectos viables: 19 urbanizaciones, 17 parques productivos, cinco proyectos estratégicos, dos feedlots y una planta de acopio. Todos están tramitando factibilidades. La primera meta es destrabar al menos 15, los más avanzados. Los plazos normales, en la evaluación oficial, “no alcanzan”.

Las urbanizaciones representan por lo menos $13.500 millones. Los parques logísticos e industriales, entre $7.424 millones y $10.000 millones de inversión privada. Por fuera de esa ventanilla, otra mesa mensual, integrada por Obras Públicas y la Cámara de Urbanizadores, trabaja sobre otros 12 proyectos.

A eso se suman dos grandes iniciativas privadas de generación eléctrica, con inversiones de entre US$200 millones y US$400 millones cada una. La energía aparece por partida doble: como negocio para quien invierte y como condición para que la industria pueda producir con disponibilidad y precios previsibles.

La intención es conseguir avances “en las próximas semanas”. La macro no depende de Santa Fe; cuánto tarda un expediente en recorrer sus oficinas, bastante más.

En esa dirección va la reglamentación del artículo 27 de la nueva ley de parques productivos. Permite un reconocimiento provisorio, ingresar al registro provincial, acceder a beneficios —también para las empresas que se radiquen y cumplan los requisitos— y vender anticipadamente unidades funcionales, aunque todavía no escriturarlas. Exige factibilidad ambiental, inscripción catastral preparatoria y un seguro de caución a favor de la Provincia.

Dicho de manera más sencilla: si el desarrollador incumple las obras, el Estado puede ejecutar la garantía. El esquema, que toma como referencia la experiencia cordobesa, busca que el comprador no quede atado a una promesa. Hay cinco años para completar la infraestructura, una posible prórroga justificada de hasta igual duración e informes técnicos anuales. Si no se cumple, cae el reconocimiento; si se completan las obras y obligaciones, llega el definitivo.

Pullaro también quiere acelerar el Parque de la Cabecera, presentado en mayo, dentro de la transformación del frente norte y su articulación con La Florida. La propuesta combina tierra pública y capital privado para viviendas, comercios, hotelería y espacios de uso público. El desafío es conseguir quién financie la infraestructura antes de empezar a recuperar la inversión. Hay grandes jugadores nacionales interesados en participar.

Hay, además, dos o tres iniciativas de envergadura en preparación. Una es un proyecto ferroviario local que, según me transmitieron, está bastante avanzado y podría presentarse en las próximas semanas, con participación privada. También en este proyecto hay varios jugadores de peso interesados en formar parte del negocio.

Todo busca complementar la obra pública. Salir a tomar deuda nueva, según las evaluaciones que circulan en la provincia, podría exigir tasas de dos dígitos. Por eso también se siguen las carpetas presentadas ante organismos internacionales como alternativa hasta que el contexto vuelva a acompañar para salir al mercado.

En ese contexto llega un cambio histórico en la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario. Gisela Minervino, que sucede a Mariano Schor para el período 2026-2028, me lo resumió así: “Soy la primera mujer en 80 años de nuestra delegación”.

La acompañan en la comisión directiva Marcelo Burgués, Mauricio Bailey, Gustavo Micheletti y Luis de Paoli, entre otros. Su agenda conecta con la preocupación oficial: sostener la integración de la cámara con las instituciones de la ciudad, defender la infraestructura que genera desarrollo y empleo y dar impulso a los desarrollos privados.

Y puede haber otra novedad en las entidades empresarias: en el sector anticipan que una mujer también asumirá la conducción de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM). Un movimiento para seguir. Un proceso de cambios que se insinuó el año pasado cuando circuló la posibilidad de que asumiera la primera presidenta mujer en la Bolsa de Comercio de Rosario, pero que recién ahora se empiezan a materializar en la gremiales empresarias.

Los millones que llegan y las empresas que esperan

Hay apuestas industriales que permiten salir de la discusión abstracta. Molinos Agro y ACA formalizaron una planta de molienda de soja en Timbúes por más de US$500 millones, con capacidad prevista de 15.000 toneladas diarias. La participación será del 65% y 35%, respectivamente, sobre terrenos e infraestructura portuaria de la cooperativa.

Cerca de Rufino, MSU Agro avanza con una inversión de US$90 millones para procesar 60.000 toneladas anuales de maní, orientadas a Europa y Asia. La búsqueda de 40 trabajadores para el complejo ubicado a unos 25 kilómetros de la ciudad acerca el anuncio a una medida bastante concreta: personas entrando a trabajar.

Otro movimiento ocurre en Terminal Timbúes: ARCA aprobó la prefactibilidad de un depósito fiscal de 29.450 metros cuadrados, dentro del desarrollo portuario incorporado al RIGI. Es un avance administrativo; todavía debe tramitarse la habilitación definitiva.

La escala cambia en Vaca Muerta. El proyecto de Pluspetrol y GyP en Bajo del Choique–La Invernada contempla US$12.400 millones durante 25 años, más de 620 pozos y cuatro plantas. Para Santa Fe, la pregunta útil es qué parte de esos contratos puede conseguir su entramado de proveedores.

Río Paraná Cargas muestra por qué esa respuesta no viene incluida en el anuncio. La transportista de Candioti, conducida por Andrés y Alejandro Rossi, tiene abierto su concurso desde el 18 de septiembre y verificará créditos hasta el 13 de noviembre. Rossi atribuye el deterioro a la pérdida de clientes del petróleo convencional y a las dificultades para reemplazarlos en Neuquén. La deuda bancaria informada a agosto era de $667,1 millones. Vaca Muerta crece; entrar en su cadena exige equipos, capital y contratos.

El mapa concursal suma a Casermeiro, de Alvear/Rosario, con un pasivo declarado cercano a $1.700 millones y unos 96 acreedores, que continúa operando; Boagro, de Colonia Bossi, con más de $3.000 millones de deuda con bancos y SGR y problemas de cobro en la cadena de insumos; Com Nac, exproveedora de Acindar en Villa Constitución, con salarios impagos; y HDC International, de Rosario, que mantiene actividad con aproximadamente $1.648 millones de deuda bancaria.

Los expedientes comenzaron entre julio y septiembre, aunque sus novedades se conocieron estos días. Las cifras tampoco deben sumarse como si midieran lo mismo: unas describen pasivos declarados y otras, deudas financieras. Lo que sí comparten es la dificultad para sostener los pagos. Como adelantamos la semana pasada los concursos y quiebras este año ya superaron a todos los del 2025.

En Electrolux, la conciliación obligatoria dispuesta hasta el 20 de octubre dejó los despidos en suspenso, con salarios y sin obligación de concurrir a la planta. Abrió tiempo para negociar. Todavía no revirtió la decisión de dejar de fabricar.

Savencia fijó para el 31 de marzo de 2027 el cese productivo de El Trébol, incorporada con Williner-Ilolay. Son 54 trabajadores y unos 130.000 litros diarios, principalmente destinados a quesos semiduros. Hay alternativas de traslado, retiro o indemnización y una planta en venta. Un comprador podría cambiar el desenlace. También queda por resolver el destino de la leche que hoy recibe.

Mientras tanto, Arcor y Danone reorganizan Mastellone, Danone Argentina y Logística La Serenísima bajo La Serenísima Unida. El compromiso previo de escisión-fusión fue aprobado por el directorio de Arcor el 28 de septiembre. Los US$417,8 millones asignados a Mastellone corresponden a la valuación para el canje societario.

También hay competencia por los restos de otro negocio lácteo. Adecoagro elevó de US$3 millones a US$3,5 millones su propuesta por Arsa, igualando a la nueva Vicentin. Se disputan plantas y marcas de postres y yogures históricamente vinculadas con SanCor; Elcor también manifestó interés. La Justicia debe definir la venta.

Fuera de la lechería, Unionbat/Willard entró en concurso después del cierre de Gualeguaychú y mantiene producción en General San Martín. Longvie redistribuye líneas: calefones y anafes a Catamarca, con finalización prevista en noviembre; termotanques y calefactores en Paraná; cocinas y hornos en Villa Martelli. Tras una caída real de ventas cercana al 11% y pérdidas semestrales por $6.035 millones, reorganiza sus plantas, sin anunciar su cierre.

Quién se queda con los nuevos negocios

La Segunda decidió ampliar el horizonte. Con el impulso de la conducción que asumió en julio, prepara su ingreso a un fondo que busca reunir US$100 millones y explora salud, movilidad, longevidad, agro y nuevas actividades financieras. Ese monto es el tamaño previsto del fondo, no el aporte de la aseguradora. En el mercado se dice que Sancor Seguros se sumaría a este mismo fondo y que San Cristóbal Seguros -que viene más atrás con este cambio de perfil- analiza opciones.

Martín Moser lo expresó en la entrevista con Ecos365: la ambición es transformarse en un “grupo económico”. El Congreso ORP 2026, que reunió en Rosario a más de 2.000 referentes de 43 países, permitió mostrar esa estrategia junto con una agenda de seguridad, salud laboral y futuro del trabajo.

El martes 6, la Bolsa recibirá inversores y organizaciones tecnológicas de Alemania en el OktoberINVESTfest Latam. Diez compañías en expansión, tres argentinas, presentarán sus desarrollos. La siguiente fecha para anotar es el 26 de noviembre, cuando la Universidad del Gran Rosario reunirá empresas, academia y emprendedores en su nuevo Hub de Innovación de Funes. Después de los encuentros vendrá la prueba: cuántas conversaciones terminan en aportes de capital.

La semana financiera, con Lisandro Nasini entre sus impulsores para que gane volumen la Cámara de Agentes de Bolsa local, dejó discusiones menos protocolares. Roberto Silva anticipó reformas sobre mercado de capitales, fondos, fideicomisos, concursos, pagarés y garantías. Alberto Curado pidió cuidado con los cambios; Claudio Zuchovicki advirtió sobre exigencias desiguales entre mercados y plataformas; Andrés Ponte cuestionó el tratamiento de Ganancias sobre derivados.

Silva, además, defendió las restricciones a los cheques y los límites al uso de cartera propia de las ALyC. La desregulación entusiasma hasta que alguien sospecha que su competidor tendrá menos obligaciones.

También aparecieron productos: Macro presentó Pionero Soja, ligado al nuevo Índice Soja A3, para mantener exposición al grano después de venderlo. La pelea de fondo es quién administra el ahorro agropecuario. Hedgit incorporó más automatización a las coberturas; hubo alternativas para salir de pagarés de Bioceres en incumplimiento y un acuerdo RosVal–Valo, seguido por un allanamiento a la operadora.

En energía, Nación autorizó avanzar con la venta de su 68,83% en la Central Termoeléctrica José de San Martín, en Timbúes. Los más de US$800 millones mencionados para operaciones sobre centrales no son una valuación exclusiva de esa participación.

Ladrillos, pasajeros y consumo

Funes suma Cannes Center, de MA Desarrollos, con construcción de Grupo Madero, en Ruta 9 y General López. Proyecta más de US$10 millones, 11.294 metros cuadrados, 48 oficinas, 11 locales al frente y siete locales/oficinas en planta baja, 25 estacionamientos de cortesía y 104 cocheras privadas, además de espacio para motos. La obra se prevé para el primer trimestre de 2027, con entrega en 2029.

Rosario tendrá otra vidriera: Casa FOA desembarcará en mayo-junio de 2027, sobre 6.000 metros cuadrados de Midtown, en Santiago y Tucumán. Detrás están Pecam, Qala Desarrollos, Sancor Seguros Real Estate y Miguel Maestu. La muestra conecta desarrolladores con arquitectura, diseño, equipamiento y marcas que también necesitan vender.

El jueves empezó otra prueba, esta vez comercial: el vuelo directo Rosario–Madrid de World2Fly, con dos frecuencias semanales y aviones de 432 plazas. Para la región importa, además, cuántos pasajeros vienen y gastan acá. Llenar aviones de rosarinos que viajan a Europa resuelve sólo una parte del negocio.

En ese escenario encaja el ibis de 90 habitaciones en Pasea, frente al aeropuerto, incluido en la expansión de Accor: cinco hoteles y aproximadamente US$50 millones en el país entre 2027 y 2028. El proyecto local había sido anunciado en abril; su fecha de apertura todavía requiere confirmación.

El comercio también espera movimientos. Avanzan iniciativas para eliminar las restricciones legislativas a grandes superficies, esta vez sin Micropack encabezando la resistencia de los operadores locales. Y Uber Eats suma competencia a PedidosYa y Rappi con una paradoja apenas aparente: para crecer, la plataforma necesita vendedores que caminen la calle y sumen restaurantes. Hasta el negocio digital necesita tocar timbres.

En el campo, unos 25 milímetros mejoraron el panorama: según GEA-BCR, el trigo en condición regular bajó del 15% al 7% y se retomaron siembras de maíz. Los precios de soja y maíz, sin embargo, volvieron a ceder. La liquidación agroexportadora de septiembre alcanzó US$3.228 millones, 17% más que en agosto. Más agua y más dólares no garantizan mejores márgenes.

Puccini llevó al Congreso Internacional de Maíz otro reclamo: una ley de biocombustibles con horizonte hasta 2041 y mayores cortes de bioetanol y biodiésel. Es una demanda provincial, todavía pendiente de convertirse en reglas que habiliten inversiones.

La otra ruta del dinero

Pullaro volvió a apuntar contra abogados, contadores y escribanos que facilitan actividades criminales. Dos jornadas, una vinculada con la Unidad de Información Financiera (UIF) y otra con fiscales, sirvieron para respaldar a María Cecilia Vranicich y dar impulso a proyectos de seguridad que esperan desde mayo en la Legislatura después de lo que ocurrió en Newell´s esta semana.

También dejaron a la vista una mayor coordinación entre fiscales federales y provinciales, más allá de los recelos. De esas conversaciones surge la expectativa de nuevas actuaciones patrimoniales “de alto perfil” antes de fin de año.

El caso de la herencia de Pillín Bracamonte muestra la dirección: allanamientos, embargos por $600 millones y un pedido de decomiso sin condena, según la información publicada. Son instancias diferentes; no corresponde dar por confiscado todo lo alcanzado por la investigación.

Las cuevas cripto y el juego online están bajo la lupa. Seguir esos fondos puede llevar, como ocurre con las cuevas de dólares, hacia negocios de apariencia lícita. Habrá que probar cada vínculo. La provincia ya acumula seis remates y la expectativa está puesta en cuánto avanzará ahora la Justicia federal sobre los patrimonios. Seguramente habrá novedades pronto.