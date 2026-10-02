Elecciones en Brasil: la apuesta del mercado y qué puede pasar si gana Lula o Bolsonaro

Brasil llega a la elección presidencial de este domingo con una disputa ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Aunque el resultado de la primera vuelta podría no definir al próximo presidente y dejar la elección para un balotaje el 25 de octubre, los mercados ya comenzaron a incorporar distintos escenarios.

La reacción de los activos dependerá no sólo de quién obtenga más votos, sino también de cómo interprete el mercado el rumbo económico que pueda tomar el próximo gobierno. En particular, los inversores siguen de cerca la política fiscal, las tasas de interés y la capacidad de avanzar con las medidas anunciadas.

La sensibilidad quedó reflejada en las últimas semanas. El Ibovespa llegó a superar los 185.000 puntos y acumula una fuerte suba en el año, mientras el real mostró movimientos importantes frente al dólar a medida que cambiaron las expectativas electorales.

Lula o Bolsonaro: dos escenarios que mira la Bolsa

De acuerdo con el análisis publicado por El Cronista, un escenario de continuidad de Lula podría generar presión sobre el real y una reacción negativa inicial en el Bovespa si los inversores interpretan que existe un mayor riesgo fiscal.

En ese caso, los bancos aparecen entre los sectores que podrían quedar bajo presión, mientras que la depreciación del real también tendría consecuencias sobre la economía argentina, particularmente por el impacto sobre la competitividad de las exportaciones hacia Brasil.

El escenario con Flávio Bolsonaro, en cambio, es leído por algunos operadores como potencialmente favorable para el real y las acciones brasileñas si el mercado interpreta que habrá un ajuste fiscal más rápido y una profundización del proceso de reducción de las tasas de interés.

Esa expectativa podría favorecer especialmente a sectores vinculados al crédito y al consumo, en la medida en que una eventual reducción del costo financiero impulse la actividad.

El dato que todos miran: el real

El tipo de cambio es uno de los principales termómetros de la elección.

El dólar cerró el 1 de octubre en torno a 5,22 reales, con una suba diaria de 0,89%. Sin embargo, el real acumula una apreciación durante 2026, mientras el mercado combina el factor electoral con variables internacionales, el precio del petróleo y las expectativas sobre las tasas brasileñas y estadounidenses.

Los analistas consultados por distintos medios coinciden en que la política fiscal será determinante para la trayectoria de la moneda después de las elecciones. La lectura del mercado no estará limitada al resultado electoral: también importarán las primeras señales del próximo gobierno y su capacidad para implementar su programa económico.

Qué puede pasar con los Cedear

La elección brasileña también tendrá impacto en la plaza argentina a través de los Cedear de compañías brasileñas.

El análisis señala que los inversores locales pueden seguir distintos papeles según el escenario político. Entre los sectores que aparecen bajo análisis están bancos, energía, minería, construcción, industria y consumo.

Citi también elaboró una selección de acciones brasileñas que podrían mostrar comportamientos diferentes dependiendo del resultado electoral, aunque remarca que el desempeño de cada compañía no estará determinado exclusivamente por quién gane: las tasas, la política fiscal, la regulación y los fundamentos propios de cada empresa seguirán siendo determinantes.

Para los inversores argentinos, además, existe un segundo canal de impacto: el tipo de cambio. Una apreciación del real modifica la relación de precios entre ambos países, mientras que una depreciación puede afectar la competitividad de productos argentinos en el mercado brasileño.

El "efecto caipirinha" también llega a la Argentina

La elección brasileña trasciende a la Bolsa de San Pablo.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y cualquier movimiento significativo del real puede tener consecuencias sobre el intercambio bilateral, especialmente en sectores industriales y agroindustriales.

También existe un efecto sobre el turismo. Una moneda brasileña más fuerte encarece el destino para los argentinos, mientras que un real más débil puede favorecer los viajes hacia Brasil y aumentar la demanda de dólares por parte de turistas argentinos.

Por eso, la elección será seguida de cerca no sólo por los inversores financieros, sino también por empresas exportadoras, importadores y operadores vinculados al turismo.

La Bolsa ya empezó a jugar el partido electoral

El comportamiento reciente del mercado muestra que los inversores no están esperando al domingo para posicionarse.

El Ibovespa registró una fuerte recuperación durante septiembre y llegó a ubicarse por encima de los 185.000 puntos. En paralelo, las encuestas y las señales vinculadas al escenario fiscal generaron movimientos en el mercado cambiario y de tasas.

Esto significa que parte de las expectativas electorales ya puede estar incorporada en los precios. Por eso, el movimiento posterior a la elección dependerá en buena medida de cuánto se aparte el resultado de lo que actualmente espera el mercado.

La primera vuelta, entonces, puede ser apenas el comienzo de un nuevo período de volatilidad. Si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, la atención se trasladará inmediatamente al balotaje del 25 de octubre.

Qué mirar desde el lunes

Más allá del resultado, los inversores tendrán cuatro variables bajo la lupa:

* Real: será uno de los primeros indicadores para medir la reacción del mercado.

* Ibovespa: permitirá observar qué sectores reciben el resultado de manera positiva o negativa.

* Tasas: la expectativa sobre la trayectoria de la Selic será clave para bancos, constructoras, consumo y empresas endeudadas.

Política fiscal: será probablemente la señal más importante para determinar si el movimiento de los activos brasileños se consolida o se revierte.

La elección puede generar una reacción inmediata en los mercados, pero el comportamiento posterior dependerá de las primeras señales del próximo gobierno. En Brasil, el mercado ya no mira solamente quién gana: mira qué hará con las cuentas públicas, las tasas y el crecimiento.