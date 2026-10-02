Mercado Pago va por más: cómo es el nuevo dólar digital respaldado por gigantes financieros

El mundo de los pagos digitales suma un nuevo protagonista. OpenUSD (OUSD), un dólar digital desarrollado por el consorcio OpenStandard, comenzó a estar disponible el 1° de octubre y reúne a gigantes de las finanzas, las tarjetas, las criptomonedas y la tecnología.

Entre sus participantes aparecen Visa, Mastercard, Coinbase, Stripe, Google, BlackRock y Mercado Libre, entre otras compañías. El objetivo es crear una infraestructura común para que empresas puedan desarrollar nuevos servicios financieros basados en activos digitales y tecnología blockchain.

Qué es el nuevo dólar digital OUSD

OUSD no apunta solamente a convertirse en otra stablecoin para usuarios finales. Su propuesta está vinculada principalmente con la infraestructura de liquidación y pagos entre instituciones.

Según se conoció, el token funciona sobre cuatro redes blockchain: Base, Ethereum, Solana y Tempo, y permite que las compañías comiencen a construir soluciones financieras sobre ese estándar.

La diferencia puede ser importante para el usuario: mientras una billetera podría mostrar una moneda digital propia, como ocurre con el MeliDólar, OUSD podría operar detrás de escena como una infraestructura para mover y liquidar fondos.

Mercado Pago, ante una nueva oportunidad

La participación de Mercado Libre en OpenStandard abre una serie de posibilidades para su ecosistema financiero.

Especialistas dicen que OUSD podría funcionar como una infraestructura complementaria al MeliDólar. En ese esquema, el usuario podría continuar viendo y utilizando el activo de Mercado Pago mientras la liquidación entre diferentes mercados se realiza mediante una infraestructura digital común.

Entre los posibles desarrollos aparecen cuentas globales, transferencias internacionales, tesorería en distintas monedas y remesas, aunque se trata de potenciales aplicaciones de la tecnología y no necesariamente de servicios que Mercado Pago haya anunciado para Argentina.

El negocio que aparece detrás del dólar cripto

La tecnología también puede modificar la forma en que las empresas manejan sus operaciones internacionales.

Un comercio, por ejemplo, podría recibir un pago desde otro país y mantener parte de sus fondos en dólares digitales mientras convierte el resto a moneda local. También podrían facilitarse operaciones entre usuarios de distintos mercados.

Para Mercado Pago, esto abre la posibilidad de profundizar su expansión regional y conectar sus operaciones financieras en diferentes países mediante una infraestructura común.

Visa y Mastercard también cambian de estrategia

La participación de las principales redes de tarjetas muestra que el avance de las stablecoins ya no se limita al ecosistema cripto.

Visa y Mastercard vienen desarrollando diferentes iniciativas para integrar activos digitales con los sistemas tradicionales de pagos. En este caso, su participación en OpenStandard apunta a construir una infraestructura que pueda ser utilizada por distintos actores del sistema financiero.

El movimiento se suma a otros proyectos que buscan que los dólares digitales puedan utilizarse de manera cada vez más integrada con tarjetas, billeteras y plataformas financieras.

¿Qué puede cambiar para los usuarios?

Por ahora, OUSD no significa que Mercado Pago vaya a reemplazar sus pesos o sus productos actuales por un dólar cripto.

El impacto potencial está en otro lugar: si esta infraestructura consigue consolidarse, podría facilitar pagos internacionales, transferencias entre países y operaciones financieras en dólares digitales sin que el usuario necesariamente tenga que interactuar directamente con una blockchain.

En otras palabras, la gran transformación podría ocurrir por debajo de la pantalla de la billetera.

El próximo capítulo de las billeteras digitales

El lanzamiento de OUSD muestra que la competencia entre bancos, fintechs, billeteras y compañías tecnológicas empieza a trasladarse hacia la infraestructura del dinero digital.

Mercado Libre ya cuenta con MeliDólar en mercados como Brasil, México y Chile, mientras que la expansión de las stablecoins continúa generando nuevos modelos para pagos y transferencias internacionales.

La pregunta ahora es hasta dónde llegará esta infraestructura y qué productos concretos terminarán ofreciendo las billeteras. Para Mercado Pago, el desarrollo podría convertirse en una nueva herramienta para ampliar su ecosistema financiero regional.