Resumen Cripto: La "movida" stablecoin que Trump no contó. Lo que el BBVA y JPMorgan ya saben

Desde hace un tiempo, el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain viene pisando fuerte, y la Argentina, por supuesto, no se queda afuera de esta conversación global que está redefiniendo las finanzas. Es como si estuviéramos en la antesala de una gran transformación, donde la digitalización y la descentralización prometen cambiar cómo entendemos el dinero y las transacciones. En este contexto, ¿alguna vez se detuvieron a pensar cómo los marcos regulatorios están moldeando este nuevo panorama, o cómo las grandes empresas y hasta los gobiernos están empezando a mirar a las criptomonedas con otros ojos?

Justamente, en Estados Unidos, se está gestando un cambio de rumbo que podría marcar el paso para el resto del planeta. La aprobación de la Ley GENIUS en el Senado es un claro indicio de que se buscan reglas de juego claras para las stablecoins. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque esta normativa, que fue aprobada con un respaldo significativo, busca establecer un sistema de supervisión donde los emisores de stablecoins deberán registrarse, mantener un respaldo uno a uno con sus activos, someterse a auditorías regulares y cumplir con las normativas contra el lavado de dinero. En criollo, esto significa que se busca darle seriedad y confianza a un mercado que, hasta ahora, muchos veían con cierto recelo.

Aquí, permítanme una reflexión personal: recuerdo cuando las stablecoins eran un concepto para unos pocos iniciados, casi una curiosidad tecnológica. Hoy, que el Senado estadounidense les dé este espaldarazo, no es un dato menor. Demuestra que ya no son un nicho, sino una parte fundamental de la evolución financiera. De hecho, expertos como Bill Sebell, de la Fundación XDC, plantean que la idea de una "desdolarización" global es errónea si no consideramos el rol de las stablecoins respaldadas por el dólar. ¿Se imaginan el impacto cuando se dan cuenta de que solo entre USDT y USDC concentran más de 217 mil millones de dólares, representando más del 86% de la capitalización total del mercado de stablecoins? Es una cifra que te hace replantearte muchas cosas.

¿Qué implicancias tiene este avance para nuestro país y para el resto del mundo?

Si Estados Unidos logra implementar un marco normativo robusto para las stablecoins, no solo se posicionará como líder en el mercado cripto, sino que, como bien señala Mike Cahill, CEO de Douro Labs, "escribirá el manual para el próximo sistema financiero global". Esto es fundamental, porque nos da una hoja de ruta, una dirección hacia dónde se dirigen las inversiones y las innovaciones. No es poca cosa que las principales instituciones financieras, como Deutsche Bank AG y Santander, ya estén evaluando cómo integrarse a este nuevo esquema. Nos están dando una señal clara de que, a pesar de las dudas iniciales, el tren de las stablecoins está ganando velocidad.

Y no son solo los bancos. Grandes empresas comerciales como Amazon y Walmart están explorando la posibilidad de emitir sus propias stablecoins. Esto, claro, encendió las alarmas de las tradicionales empresas de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, cuyas acciones han experimentado caídas. ¿Se imaginan el impacto si las empresas pudieran crear sus propios sistemas de pago, sin intermediarios? Los ingresos de los gigantes de las tarjetas de crédito se verían fuertemente afectados. Es una movida audaz que nos hace pensar en cómo la tecnología puede disrumpir modelos de negocio consolidados.

Aún así, y esto es importante, Jeremy Allaire, CEO de Circle, sostiene que las stablecoins todavía no llegaron a su "momento iPhone", es decir, el punto en que se vuelven masivamente adoptadas por el público general. Su optimismo, sin embargo, es palpable, sobre todo después de que Circle debutara en la bolsa y sus acciones se dispararan. Evidentemente, la expectativa de un marco regulatorio claro en Estados Unidos está impulsando el optimismo en el sector. Este panorama nos interpela directamente: ¿Estamos en Argentina preparados para subirnos a esta ola?

Mientras tanto, en el ecosistema cripto global, los sucesos no se detienen. Por ejemplo, USDC podrá usarse en los mercados de futuros de Estados Unidos como garantía admisible, lo que le da una legitimidad aún mayor. Además, la oferta total de stablecoins ya superó los 247 mil millones de dólares a fines de mayo, un aumento de casi el 54% respecto al año anterior, según datos de Coinbase. Esto no hace más que confirmar el crecimiento exponencial de este sector.

Un dato curioso y relevante para aquellos interesados en las inversiones inmobiliarias es que los holders de Bitcoin encontraron una estrategia ingeniosa: acceder a préstamos respaldados por criptomonedas sin vender un solo satoshi. Esto les permite obtener liquidez para comprar propiedades sin perder exposición al alza del Bitcoin y, lo que es aún mejor, eludir impuestos sobre ganancias de capital. ¿No es una muestra de la flexibilidad y las nuevas oportunidades que el mundo cripto está abriendo?

Pero no todo es color de rosas, por supuesto. El ecosistema también enfrenta sus desafíos. Recientemente, un grupo de hackers pro-Israel logró hackear la bolsa de criptodivisas iraní Nobitex, exponiendo el código fuente completo y provocando un exploit de 100 millones de dólares. Este tipo de incidentes nos recuerda que, si bien la tecnología avanza, la seguridad sigue siendo un pilar fundamental y una preocupación constante para todos los participantes.

A nivel gubernamental, vemos movimientos dispares. En Brasil, por ejemplo, el gobierno eliminó la exención fiscal para pequeños traders de criptomonedas y aplicó un impuesto fijo del 17,5% a todas las ganancias, incluidas las de autocustodia y las tenencias en el extranjero. Cada país busca su propio camino regulatorio, y es crucial estar atentos a estas decisiones, ya que impactan directamente en las oportunidades de inversión.

En el ámbito bancario, la integración de las criptomonedas es cada vez más evidente. JPMorgan, por ejemplo, registró la marca “JPMD” para servicios de pagos con criptomonedas y anunció una prueba piloto en la red Base. Además, sus ejecutivos se reunieron con el Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas de la SEC para discutir la regulación de activos digitales. Esto demuestra un interés genuino de las instituciones tradicionales en comprender y adaptarse a este nuevo panorama. Incluso, el BBVA ha ido un paso más allá, recomendando a sus clientes de alto patrimonio invertir entre un 3 y 7 por ciento de su cartera en criptomonedas, dependiendo de su perfil de riesgo. Esto era impensado hace unos años y hoy es una realidad que no podemos ignorar.

El futuro de las finanzas está cada vez más entrelazado con el mundo cripto. Las stablecoins, en particular, están emergiendo como una herramienta poderosa que podría redefinir cómo se realizan los pagos y cómo se mantiene la hegemonía de las monedas fiduciarias a nivel global. Para nosotros, esto significa nuevas oportunidades de inversión, pero también la necesidad de estar bien informados y de buscar asesoramiento para navegar un mercado que, si bien promete mucho, también presenta sus riesgos. La clave, como siempre, es la educación y la cautela, pero sin dejar de mirar hacia adelante y aprovechar las herramientas que esta revolución nos ofrece.