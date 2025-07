Resumen Cripto: El "efecto Bitcoin" llega al Congreso de EE.UU.: Leyes clave para stablecoins

Pero qué momento espectacular estamos viviendo en el universo cripto! Desde Rosario, uno ve cómo el panorama se está armando con una claridad que, la verdad, hacía tiempo no se sentía. No es solo que Bitcoin esté haciendo de las suyas y mantenga su valor cercano a los $120.000, un número que antes nos parecía de ciencia ficción, sino que además, Estados Unidos está pisando el acelerador para convertirse en el epicentro global de esta revolución financiera.

¿Vieron lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos? Donald Trump, el mismísimo presidente, le metió presión a los legisladores republicanos para que votaran la Ley GENIUS. Si bien no fue en el día exacto que él quería, la Cámara de Representantes terminó aprobando no solo GENIUS, sino también la Ley Anti CBDC y la Ley CLARITY. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, que el marco regulatorio está empezando a tomar forma, y de una manera que parece bastante amigable para el ecosistema cripto.

Me dirán, “¿y qué cambia con GENIUS?” Bueno, ojo, porque las disposiciones de esta ley no entran en vigencia de un día para el otro, sino que lo harán dentro de un año y medio. Pero lo importante es que, para ese entonces, Trump seguirá en la Casa Blanca. Los expertos ya están marcando los puntos clave: los emisores de stablecoins van a buscar constituirse como bancos, se eliminarán los intereses de las stablecoins y se prohibirán los emisores no autorizados, entre otras cosas. Esto nos da una pauta de la formalización que se viene.

Mientras tanto, Bitcoin sigue subiendo como la espuma y mirando a todos desde arriba. No solo mantuvo su cotización, sino que las adquisiciones corporativas se perfilan para un aumento significativo en los próximos meses. Es una relación directa: a mayor confianza, mayor inversión. Los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos registraron entradas diarias de más de $1.000 millones por dos días consecutivos. Es la primera vez que esto sucede desde su lanzamiento el año pasado. Esto llevó a Bitcoin a convertirse en el quinto activo más grande del mundo, ¡superando a gigantes como Amazon y Alphabet!. Y ni hablar de los ETFs de Ether, que también están rompiendo récords de ingresos diarios. ¿Será que estamos ante una de las transformaciones financieras más grandes de nuestra era? Y esto apenas empieza.

Este panorama, claro está, empieza a resonar fuerte en las principales empresas globales. Varias ya están planeando sumar Bitcoin a sus balances en lo que queda de 2025. ¡Imagínense! La adopción corporativa de BTC ya se disparó un 120% en lo que va del año. Un informe de la minera Blockware Intelligence incluso prevé que unas 36 empresas que cotizan en bolsa sumarán Bitcoin a sus tesorerías de acá a diciembre.

Ahora, no todo es color de rosas, como en toda familia. La Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina estuvo a full, anunciando que preparará el terreno para la segunda etapa del Régimen de Tokenización, lo cual es una excelente noticia para el país. Pero, al mismo tiempo, suspendió de manera preventiva a Atómico 3 por presuntas irregularidades. Esto nos recuerda la importancia de la regulación, de que hay que ir despacio y con pies de plomo cuando se trata de nuevas tecnologías financieras.

Y para seguir con los culebrones, se armó un revuelo con el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), el periodismo y Coinbase. Parece que un informe de Bloomberg reveló que Binance habría ayudado a una empresa ligada a Trump a crear su stablecoin, y CZ amenazó con demandar al medio. ¿Lo más picante? CZ compartió un posteo donde se vincula a Coinbase como la informante. Este tipo de situaciones nos muestran que, a pesar de la formalización, el mundo cripto sigue teniendo su cuota de drama, como toda buena novela.

Para cerrar este panorama, un dato que nos hace reflexionar: un grupo de expertos en criptografía y blockchain ya está trabajando en una propuesta para que Bitcoin pueda hacer frente a la computación cuántica para 2030. ¡Impresionante! Y si hablamos de cifras, ¿sabían que se estima que el creador (o creadores) de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, es la onceava persona más rica del mundo, con más de $131.000 millones en BTC?. Es la muestra más clara de la magnitud que alcanzó este fenómeno.

En el frente internacional, España, a través de la Comunidad de Madrid, está sentando las bases para una red nacional de blockchain interoperable. En Estados Unidos, Paul Atkins, el titular de la SEC, está pensando en exenciones para empresas que innoven en tokenización. Los bancos tradicionales como Standard Chartered ya están lanzando servicios de comercio de criptomonedas para instituciones. JPMorgan y Citigroup están tanteando el terreno para las stablecoins, ¡y hasta el CEO de Citigroup evalúa emitir la suya propia!. Finalmente, Nasdaq presentó una propuesta para que el ETF de Ether de BlackRock pueda hacer staking con sus tenencias, lo que sería un cambio significativo.

Sin dudas, el futuro ya está acá y se escribe con "C" de cripto.