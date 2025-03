Resumen Cripto: El gancho que todos esperábamos

El mundo de las criptomonedas nunca duerme, y el último fin de semana largo no fue la excepción. Mientras muchos aprovechaban para descansar, el ecosistema cripto seguía en movimiento, con noticias que podrían marcar un antes y un después en la adopción de activos digitales. La orden ejecutiva de Donald Trump para crear la Reserva Estratégica de Bitcoin fue, sin duda, el tema que acaparó la atención de todos. Pero, ¿qué implica realmente esta decisión? ¿Y por qué es tan importante para el futuro de las criptomonedas? La Reserva Estratégica de Bitcoin: Un paso histórico La idea de una reserva estratégica de Bitcoin no es nueva, pero la orden ejecutiva de Trump le dio un impulso definitivo. Según David Sacks, el principal asesor en activos digitales de la Casa Blanca, esta reserva se conformará con BTC incautados de actividades ilegales que hayan sido parte de procedimientos judiciales en Estados Unidos. Lo interesante es que no se venderá nada de lo que se deposite, ni de lo que ya está en poder del gobierno, que se estima en unos 200.000 BTC. Esta declaración inicial no fue bien recibida por el mercado. Muchos esperaban que el gobierno estadounidense saliera a comprar Bitcoin, lo que habría impulsado el precio. En cambio, la noticia generó cierta incertidumbre, y el valor del BTC cayó por debajo de los USD 85.000. Sin embargo, luego se recuperó ligeramente, demostrando una vez más la volatilidad inherente al mercado cripto. Pero aquí hay un detalle crucial: la reserva no se limitará solo a Bitcoin. El decreto también contempla la creación de una reserva de activos digitales en general, que incluirá otras criptomonedas y tokens. Esto abre un abanico de posibilidades, especialmente si consideramos que también se utilizarán activos incautados al delito. El asado en la Casa Blanca: Una reunión clave El viernes por la noche, la Casa Blanca fue escenario de una cumbre cripto que reunió a Donald Trump con algunos de los nombres más importantes del ecosistema. Entre los asistentes estuvieron Michael Saylor (CEO de MicroStrategy), Brian Armstrong (CEO de Coinbase) y Brad Garlinghouse (CEO de Ripple). El lineup prometía, pero ¿cumplió con las expectativas? La verdad es que el evento fue un tanto decepcionante en términos de transparencia. Solo hubo media hora con la prensa, y poco se pudo saber sobre los temas discutidos. Sin embargo, lo más interesante ocurrió detrás de bambalinas: Trump, sus funcionarios y los líderes cripto estuvieron reunidos en privado durante cuatro horas. ¿Qué se habrá hablado en ese tiempo? Es difícil saberlo, pero es probable que se hayan abordado temas clave como la regulación, la adopción institucional y el futuro de las criptomonedas en Estados Unidos. Lo que sí es seguro es que esta reunión marca un hito en la relación entre el gobierno y el ecosistema cripto. De dónde salió el Bitcoin que ya tiene Estados Unidos No es que Estados Unidos esté esperando a que alguien cometa un delito para confiscar Bitcoin. El gobierno ya tiene una cantidad considerable de BTC en su poder, proveniente de incautaciones históricas. Por ejemplo, en 2020 y 2022, se incautaron 69.370 y 51.351 BTC respectivamente de Silk Road, el famoso mercado darknet. Además, a principios de 2022, se confiscaron 94.636 BTC en relación con el hackeo de Bitfinex. Estas cifras no son menores. De hecho, representan una parte significativa del Bitcoin en circulación. Y ahora, con la creación de la reserva estratégica, estos activos podrían tener un impacto aún mayor en el mercado. Las posibilidades que se abren La creación de la reserva estratégica de Bitcoin no es solo una medida simbólica. Según Joe Burnett, jefe de investigación de mercado de Unchained, esto podría dar lugar a nuevos productos financieros diseñados en torno a Bitcoin. Desde mecanismos de préstamo respaldados por la reserva hasta liquidaciones transfronterizas que eludan los sistemas obsoletos, las posibilidades son infinitas. "Lo que pase después definirá la era de la integración", vaticinó Burnett. "Algunos la adoptarán y liderarán, otros vacilarán y correrán el riesgo de quedarse atrás. La historia recordará la diferencia". Mientras tanto, varios estados de Estados Unidos ya están avanzando en legislaciones propias para explorar las reservas estratégicas. Texas y New Hampshire han dado grandes pasos en este sentido, y se espera que sean los primeros en adoptar estas medidas. El ecosistema cripto en movimiento Más allá de la reserva estratégica, el ecosistema cripto sigue evolucionando a un ritmo acelerado. Por ejemplo, MetaMask ya tiene objetivos claros para las actualizaciones de su wallet este año. Entre ellos, se incluyen ampliaciones de soporte para las redes de Bitcoin y Solana, así como la eliminación de las comisiones por gas. Por otro lado, el hackeo de Bybit sigue sin resolverse. El FBI emitió una alerta porque los delincuentes lograron lavar USD 1.400 millones en apenas diez días. Aunque el CEO de Bybit, Ben Zhou, aseguró que alrededor del 77% de los fondos aún se pueden rastrear, aproximadamente USD 280 millones han desaparecido sin dejar rastro. En el mundo de Ethereum, las cosas también están cambiando. La Ethereum Foundation confirmó que la nueva dirección estará bajo el mando de Hsiao-Wei Wang, investigadora principal, y Tomasz Stańczak, CEO de Nethermind. Además, se anunció que la actualización Pectra ya está disponible en la testnet. Y no podemos olvidar a Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, quien expresó su interés en comprar la filial estadounidense de TikTok para ponerla en una blockchain. ¿Será este el futuro de las redes sociales? El panorama regulatorio En España, un fallo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya sentó un precedente importante en la forma en que se gravan las criptomonedas. Se anuló una liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2017, relacionada con el cálculo de las ganancias o pérdidas derivadas de la venta de Bitcoin. En Estados Unidos, el Senado votó a favor de una resolución para eliminar una regla que requería a los protocolos DeFi reportar al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Desde la Casa Blanca ya adelantaron que apoyan la derogación. Por su parte, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiró su demanda contra Kraken, argumentando que fue una "campaña política". Esto sigue la línea de lo que ya había hecho con otras denuncias impulsadas por la anterior gestión de la SEC, como las contra Consensys, Uniswap, OpenSea, Gemini y RobinHood. El Salvador: Firme en su postura Mientras tanto, en El Salvador, Nayib Bukele sigue firme en su compromiso con Bitcoin. A pesar del acuerdo con el FMI, que pidió limitar tanto la utilización como la compra de BTC, Bukele aseguró que seguirá adquiriendo la criptomoneda. Instituciones financieras y Bitcoin En el ámbito institucional, BlackRock agregó a su cartera modelo a su ETF de Bitcoin. Esto significa que las cuentas que permiten activos alternativos podrán asignar entre un 1% y un 2% al ETF, lo que podría derivar en una nueva demanda para el fondo cotizado en bolsa. ¿Qué viene después? La creación de la reserva estratégica de Bitcoin es solo el comienzo. Las posibilidades que se abren son enormes, y el ecosistema cripto está más vivo que nunca. ¿Será este el impulso que necesitaba la adopción masiva de las criptomonedas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el futuro de las finanzas está cambiando, y las criptomonedas están en el centro de esa transformación.