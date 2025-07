Resumen Cripto: JPMorgan, Goldman y la ofensiva cripto. ¿Por qué los gigantes financieros ahora quieren ser parte del ecosistema?

El tablero financiero está experimentando una de las sacudidas más interesantes de los últimos tiempos, y en el centro de la escena, como era de esperarse, se encuentran los gigantes de la banca tradicional y el disruptivo universo de las criptomonedas. La reciente aprobación de la Ley GENIUS en Estados Unidos, una normativa destinada a regular la implementación de las stablecoins en la vida cotidiana, ha sido la ficha de dominó que desató una catarata de movimientos, algunos predecibles y otros, francamente, reveladores. ¿Estamos asistiendo a una genuina conversión de la banca al evangelio cripto, o se trata de una estrategia mucho más calculada para absorber y controlar una tecnología que amenaza con cambiar las reglas del juego para siempre? La respuesta, como casi siempre en este ámbito, no es sencilla y se encuentra en un delicado equilibrio entre la ambición y el instinto de supervivencia.

Lo que resulta innegable es que los engranajes de las instituciones financieras más venerables del planeta han comenzado a moverse con una velocidad inusitada. Ya no se trata de comunicados escépticos o de análisis distantes; ahora hablamos de acciones concretas. El gigante JPMorgan, por ejemplo, está explorando activamente la posibilidad de otorgar préstamos respaldados por criptomonedas. Pensemos por un momento lo que esto significa. Un movimiento de esta magnitud no solo abriría las puertas para que clientes de alto calibre, esos que manejan carteras con cifras que marean, comiencen a integrar más directamente los activos digitales en sus estrategias, sino que también generaría un efecto cascada. Instituciones de menor envergadura, que observan a JPMorgan como un faro, inevitablemente comenzarían a considerar con mucha más seriedad la adopción de herramientas e instrumentos vinculados al mundo cripto. No es solo una cuestión de innovación por el puro placer de ser pioneros; es una respuesta directa a la competencia. De hecho, este apuro por posicionarse como punta de lanza se intensificó luego de que un competidor de su misma talla, Citigroup, manifestara su interés en meterse de lleno en el universo de las stablecoins. La propia CEO de Citigroup, Jane Fraser, admitió que la firma está considerando emitir su propia moneda estable, a lo que su par de JPMorgan, Jamie Dimon, respondió con una declaración que no deja lugar a dudas: “Tenemos previsto participar para entenderlas y hacer las cosas de la mejor manera”. Es una carrera, y nadie quiere quedarse mirando desde la tribuna.

Este ímpetu no se limita a los préstamos o a las monedas estables. Otros pesos pesados como Goldman Sachs y BNY Mellon están preparando el terreno para ofrecer a sus clientes institucionales la posibilidad de acceder a fondos del mercado que estén tokenizados. ¿Por qué es esto tan relevante para un empresario o un profesional en Argentina? Porque la tokenización habilita el ingreso de esos clientes a un mercado que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eliminando las barreras horarias y geográficas del sistema tradicional. Es la promesa de una liquidez casi instantánea y una agilidad sin precedentes. Y para que no queden dudas de la seriedad de esta apuesta, la medida cuenta con la participación de titanes como BlackRock, Fidelity y Federated Hermes.

La directora global de Liquidez de BNY Mellon, Laide Majiyagbe, lo resumió perfectamente: "A medida que el sistema financiero evoluciona hacia una arquitectura digital y en tiempo real, BNY se compromete a ofrecer soluciones escalables y seguras que den forma al futuro de las finanzas". En esta misma línea, entidades como PNC Bank anunciaron una asociación estratégica con Coinbase para ofrecer un abanico completo de servicios de criptomonedas, desde la compra y venta hasta la custodia. Charles Schwab, por su parte, no se queda atrás y planea ofrecer operaciones al contado con Bitcoin y Ether, buscando no solo atraer nuevos clientes sino también consolidar a aquellos que ya operan con ellos y demandan nuevas alternativas de inversión.

Sin embargo, aquí es donde la trama se vuelve más compleja. Mientras por un lado vemos a estos colosos financieros desplegar la alfombra roja para ciertos productos cripto, por el otro están librando una batalla silenciosa pero feroz para ponerle un freno a las empresas nativas del ecosistema que aspiran a convertirse en bancos. La Asociación Americana de Banqueros, junto a otras cooperativas de crédito, ha enviado una carta formal a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el regulador bancario norteamericano, solicitando que se posponga cualquier decisión sobre las licencias bancarias que han solicitado firmas como Circle, Ripple o Fidelity. ¿Qué buscan estas empresas cripto? Una licencia bancaria federal les permitiría operar en todos los estados, liquidar pagos de manera mucho más rápida y eficiente, y fundamentalmente, competir de igual a igual con la banca tradicional. La reacción de los banqueros fue inmediata y contundente. Pusieron el grito en el cielo, argumentando que otorgar estas licencias representaría una "desviación" de las políticas actuales y cuestionando si los modelos de negocio de estas empresas realmente constituyen actividades fiduciarias como las que realizan los bancos.

¿Es una preocupación legítima por la estabilidad del sistema o es el miedo a perder un monopolio histórico? Todo parece indicar que se trata más de lo segundo. Es la clásica estrategia de "abiertos al negocio, pero hasta ahí nomás". Quieren los beneficios de la innovación cripto, pero sin la amenaza de nuevos competidores que entiendan la tecnología desde su núcleo. Esta dualidad expone la verdadera naturaleza del desafío que enfrentan: cómo adoptar una revolución sin ser devorados por ella. La administración Trump, que impulsó estas leyes, ahora tiene sobre la mesa decisiones cruciales que definirán si el futuro financiero será una evolución del sistema actual o una verdadera reconstrucción desde sus cimientos. La tensión es palpable, y de su resolución dependerá el paisaje financiero de las próximas décadas, con repercusiones que, sin duda, sentiremos también en nuestro país.

El dilema de la banca: ¿Innovación o control sobre el ecosistema cripto?

Stablecoins y tokenización: Claves del futuro financiero que los bancos no quieren ceder

