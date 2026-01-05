Wall Street se enamoró de Ethereum y Bitcoin quedó pagando los platos rotos

Si hay algo que aprendimos en nuestro país, es que el capital es cobarde pero codicioso. Cuando Wall Street empieza a mirar con cariño a una tecnología, ya no estamos hablando de un juego de nicho. Estamos hablando de una transformación estructural. Y acá es donde Ethereum se planta como el actor principal, dejando a muchos espectadores con la boca abierta.

¿Por qué te digo esto? Porque la tendencia es clara: Wall Street quiere tokenizar absolutamente todo.

Desde bonos del tesoro hasta propiedades, la idea es llevar los activos del mundo real (RWA) a la blockchain. Y aunque Bitcoin se lleva todos los flashes, la verdadera maquinaria financiera se está construyendo sobre Ethereum.

Actualmente, la mayor parte de los activos tokenizados viven en esta red. Se estima que hay unos USD 12 mil millones en RWA alojados allí.

Si mirás a los costados, la competencia como BNB Chain, Solana o Arbitrum todavía está lejos de esos números. ¿Es casualidad? Para nada.

Las instituciones buscan seguridad y descentralización probada, dos cosas que Ethereum ofrece de sobra.

La predicción que ilusiona a los inversores

Tom Lee, cofundador de Fundstrat Global Advisors, no es de los que tiran números al aire porque sí. Su visión es que ETH podría cotizar entre 7.000 y 9.000 dólares para principios de 2026.

¿La razón? Wall Street está pisando el acelerador a fondo con la tokenización.

Lee sostiene que las inversiones en Ether están dejando de ser meramente especulativas para convertirse en una apuesta por la infraestructura financiera del futuro.

Imaginate que ya no invertís en una "moneda", sino en los rieles por donde se mueve el dinero del mundo. Esa es la diferencia conceptual que muchos todavía no ven.

Empresas como Robinhood y BlackRock están liderando esta carga. Buscan eficiencia, transparencia y velocidad, cosas que el sistema tradicional, con sus horarios bancarios y burocracia, a veces no puede dar.

Pero Lee fue más allá y se animó a tirar un número que hace ruido: ETH podría alcanzar los USD 20.000 si la adopción de los RWA se profundiza como se espera.

¿Te parece una locura? Pensá en cuánto dinero mueve el mercado de deuda global y hacé las cuentas.

Señales técnicas que no podés ignorar

A veces, para entender hacia dónde va el mercado, no hace falta ser un gurú, sino mirar los datos onchain. Y lo que pasó a finales de 2025 fue muy llamativo.

Hubo una inversión en las colas de staking de Ethereum justo antes del cierre de año.

Según los datos de Validator Queue del 29 de diciembre, la cola para entrar como validador tenía unos 746.000 ETH esperando.

Estamos hablando de una demora de casi dos semanas para poder poner a trabajar ese capital.

Del otro lado, la cola de salida tenía poco más de 360.000 ETH, con una espera de apenas ocho días.

¿Qué nos dice esto? Que hay mucho más interés en entrar y bloquear capital a largo plazo que en salir y vender.

Un especialista en DeFi de la blockchain Monad recordó que la última vez que vimos este fenómeno, allá por junio, el precio de ETH se duplicó poco después.

Vaticinó que "2026 va a ser una película". Y si sos inversor, vas a querer tener un buen asiento y pochoclos en mano.

Los números mandan: El boom de los RWA

Si todavía tenés dudas sobre si esto es humo o realidad, dejemos que las cifras hablen. El valor total de mercado de los activos del mundo real tokenizados saltó de USD 5,6 mil millones a USD 18,9 mil millones durante el 2025.

Es un crecimiento explosivo en apenas un año.

Dentro de este ecosistema, la deuda del Tesoro de Estados Unidos es la reina indiscutida, representando unos USD 8,5 mil millones del total.

Le siguen las materias primas con aproximadamente USD 3,4 mil millones.

Esto nos muestra que no se están tokenizando figuritas digitales, sino los instrumentos más seguros y líquidos del planeta.

Incluso la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) confirmó planes para tokenizar valores del Tesoro estadounidense en la red Canton.

Cuando las entidades que liquidan las operaciones de Wall Street se suman al baile, la música cambia para siempre.

El crédito y la deuda, bien administrados en estos nuevos rieles, generan opciones que antes eran impensadas para el inversor común.

Datos que mueven la aguja

No todo es color de rosas, y hay que tener la foto completa para decidir bien. Bitcoin cerró el 2025 con un precio más bajo del que empezó.

Es la primera vez que esto ocurre en un año posterior al halving, rompiendo una racha histórica que muchos daban por sentada.

Por otro lado, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, salió con los tapones de punta. Advirtió que tocar la Ley GENIUS sería cruzar una "línea roja".

Acusó a los bancos de usar presión política para frenar la competencia de las stablecoins.

La pelea entre la banca tradicional y las fintech cripto está más picante que nunca.

Mientras tanto, BlackRock sigue demostrando que esto es un negocio real. Su fondo tokenizado BUIDL pagó USD 100 millones en dividendos acumulados desde su lanzamiento en marzo de 2024.

Plata real, rendimientos reales, tecnología blockchain.

El tablero geopolítico y regulatorio

China no se queda quieta. El Banco Central de ese país implementó un nuevo marco para su yuan digital desde el 1° de enero.

Ahora permiten a los bancos pagar intereses sobre los saldos de los monederos electrónicos.

Buscan que su CBDC deje de ser solo un reemplazo del efectivo y pase a ser un activo de inversión.

En Estados Unidos, la cosa va más lenta pero avanza. La Comisión Bancaria del Senado podría tratar el proyecto de ley de estructura del mercado de activos digitales en la segunda semana de enero.

Vienen con meses de retraso, frenados por preocupaciones demócratas sobre las DeFi.

Pero la presión del mercado es innegable. Wall Street quiere reglas claras para poder jugar fuerte. Y cuando el dinero grande pide cancha, la política suele abrir las puertas.