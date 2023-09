El Banco Central refuerza el cepo: la nueva medida que cae sobre los dólares financieros

El Gobierno busca nuevas maneras de ajustar el cepo al dólar en un mes que se espera que esté marcado por crecientes tensiones cambiarias de cara a las elecciones de octubre.

El Banco Central (BCRA) anunció este jueves que elevará las exigencias para comprar dólares oficiales, a la vez que pondrá la lupa sobre las operaciones que se realizan para obtener los dólares financieros (MEP y contado con liquidación).

Así, las entidades financieras deberán incorporar a la declaración jurada que firman las empresas para acceder al mercado de cambios que no realizaron, ni lo hicieron sus directores y accionistas, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, operaciones de títulos valores con liquidación en moneda extranjera (dólar MEP o CCL).

El BCRA detalla que la norma vigente ya establece que si una firma accede al mercado de cambios, esa firma, su controlada o controlantes, sus directores y accionistas no pueden realizar operaciones de liquidación de activos en moneda extranjera, durante un lapso de 90 o 180 días, según el instrumento, previos y posteriores al acceso al mercado de cambios.

"La precisión dispuesta hoy por el Directorio del Banco Central de la República Argentina señala que esa restricción ha operado siempre de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros", justificó el Central.

Tras el dato de inflación de agosto, ¿qué va a pasar con la tasa de interés?

Al ser consultado por las chances de que el directorio del BCRA resuelva la próxima semana una nueva suba de la tasa de interés para contrarrestar el impacto inflacionario de agosto, el economista y director del organismo, Agustín D'Attellis aseguró que "en principio no".

"En principio no. Siempre hay discusiones y debates internos sobre esto, pero la realidad es que lo que hay que tener cuidado es en no caer en mirar plazos muy cortos; es decir, no comparar la tasa de inflación del mes con la tasa efectiva mensual que te queda de la Leliq", amplió.