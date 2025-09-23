A la espera de novedades desde EEUU, el dólar mayorista se aleja del techo de la banda

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, se hunde hasta los $1.350 para la venta, luego de que el lunes sucedieran dos anuncios clave: la baja de retenciones al agro y la inminente confirmación de un acuerdo con EEUU que otorgaría oxígeno a las arcas del Banco Central (BCRA).

El mercado, en tanto, permanece atento a la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. La atención está puesta en posibles anuncios vinculados a un eventual "salvataje" de Estados Unidos al Gobierno argentino.

De esta forma, el mayorista ya opera $15 por debajo del nivel previo a las elecciones y casi un 10% por debajo del techo de la banda, e incluso por debajo del nivel de ventas del Tesoro antes de las elecciones.

Los contratos de dólar futuro operan con bajas de hasta el 6%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.340, y que en diciembre llegará hasta los $1.455, lo que supera el techo de la banda.

A su vez, en Banco Nación (BNA) ya se consigue a $1.325 para la venta y a $1.375 para la compra. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.787,5.

Entre los paralelos, el dólar blue cae $60 a $1.415 para la venta, según un relevamiento en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP se hunde 3,1% a $1.383,17 y la brecha contra el mayorista es de 1,7%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 3,4% a $1.391,41, con un spread del 2,1% frente a la cotización oficial.