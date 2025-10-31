Activa Pymes: el nuevo encuentro empresarial que reunirá a más de 400 líderes para debatir financiamiento, IA y el futuro regional

Rosario se prepara para recibir a más de 400 empresarios, profesionales y emprendedores en Activa Pymes 2025, el nuevo encuentro que se propone convertirse en un punto de referencia para el ecosistema productivo regional.

Organizado por la Municipalidad de Rosario y Ecos365 junto a aliados estratégicos del sector público y privado, el evento tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con una jornada que combinará charlas, paneles, casos de éxito y espacios de networking pensados para abordar los principales desafíos de las pequeñas y medianas empresas.

Una agenda centrada en los temas que definen el futuro pyme

El programa incluirá temáticas clave como transformación digital, inteligencia artificial aplicada al negocio, financiamiento, gestión y liderazgo, siempre con una mirada práctica sobre la realidad de las pymes de la región.

Durante la jornada, destacados referentes compartirán su experiencia:

14:30 hs – Living: Apoyo y Financiamiento: Gustavo Puccini, Leandro Lopérgolo, Claudio Forneris y Fernando Luciani.

Gustavo Puccini, Leandro Lopérgolo, Claudio Forneris y Fernando Luciani. 15:15 hs – Empresas Familiares: Martín Quiróz.

Martín Quiróz. 15:45 hs – Transformación Digital de la Empresa: Martín Cabrera.

Martín Cabrera. 17:00 hs – Casos de Éxito: Gabriel Fernández (AFG Ingeniería) e Ignacio Imaz (Crucijuegos).

Gabriel Fernández (AFG Ingeniería) e Ignacio Imaz (Crucijuegos). 17:30 hs – Experiencias de Cercanía: Juan F. Retali.

Juan F. Retali. 18:00 hs – Visión Ciega: Cómo navegar cuando el mapa no existe: Eduardo Ergueta.

Eduardo Ergueta. 18:30 hs – La Economía que Viene: Luciano Laspina.



Un espacio de articulación público-privada

Activa Pymes 2025 cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, AFG Ingeniería, MAV, Telecom, Ringo Work, la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, consolidando una articulación entre empresas, instituciones y organismos públicos orientada a fortalecer la competitividad del entramado pyme.

El evento se desarrollará de manera presencial y contará con cobertura especial de Ecos365.com.ar, Rosario3.com, Radio Mitre Rosario y CNN Rosario, entre otros medios de comunicación.

El cierre de la jornada incluirá un cóctel exclusivo que reunirá a autoridades, speakers y patrocinadores, pensado como espacio de encuentro y generación de vínculos entre los principales actores del sector empresarial.

La participación será gratuita con cupos limitados. Más información en activapymes.com.ar