Adecoagro y ACA van por los nitrogenados: se quedaron con el 50% de Profertil

La empresa agrícola Adecoagro busca consolidar su presencia en la cadena de fertilizantes a nivel nacional mediante una potente inversión en Profertil, la principal productora de urea granulada del país. Según fuentes del sector, Nutrien ha puesto en venta su 50 % en Profertil, y Adecoagro, en conjunto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), se ha quedado con esa mitad.

La operación estaría valuada en torno a los $600 millones, aunque algunas estimaciones de mercado apuntan a montos más bajos, cercanos a $400 millones. La relevancia de Profertil es clave: produce cerca del 60 % del consumo de urea en Argentina, con una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas de urea y 790 mil de amoníaco.

Además, Profertil enfrenta desafíos financieros recientes: en el primer trimestre de 2025 sus ventas netas cayeron un 30,5 % interanual y las ganancias netas se desplomaron un 95 %, de $76.583 millones a apenas $3.472 millones.

A través de este movimiento, Adecoagro y ACA no solo apuntan a fortalecer la producción local de fertilizantes, sino también a posicionarse en la logística y el desarrollo industrial del sector. Profertil, que ya había contemplado proyectos de ampliación y nuevas plantas –con inversiones previstas que podrían superar los $2.000 millones–, se convertiría en un actor central para garantizar insumos clave para el agro nacional.