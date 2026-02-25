La estación de servicio más grande del país estará cerca de Rosario y generará 100 empleos

En la Autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del partido bonaerense de San Pedro, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) comenzó la obra de lo que será la estación de servicio más grande de Argentina. El proyecto, que se desarrolla sobre un predio de 10 hectáreas, apunta a transformar el paisaje del servicio en ruta, combinando combustibles, descanso, gastronomía y comercio bajo un mismo techo.

El complejo se levanta sobre la Ruta Nacional 9 (Autopista Rosario–Buenos Aires), aproximadamente en el kilómetro 153 en sentido hacia Rosario. Esta ubicación estratégica se destaca por ser uno de los corredores viales más transitados del país, con un flujo diario que supera los 20 000 vehículos, incluyendo un alto volumen de transporte pesado.

El desarrollo del proyecto está a cargo de la empresa Jorge Caso S.A., operadora con experiencia en estaciones de servicio y logística de combustibles. La obra civil ya presenta estructuras montadas y los accesos se están ejecutando con acuerdo de la Dirección Nacional de Vialidad. La petrolera estima que el complejo estará plenamente operativo a fines de 2026 o comienzos de 2027.

Un nuevo concepto de estación

Más allá de la tradicional carga de combustibles líquidos y GNC, el complejo incluirá un parador gastronómico 24 h, un amplio restaurante, zonas de descanso con duchas, espacios de coworking con Wi-Fi, cargas para vehículos eléctricos, y locales comerciales con marcas gastronómicas y de servicios. También se proyecta un centro de asistencia mecánica rápida, cambio de neumáticos y lubricación, pensado especialmente para camiones, ómnibus y transporte de cargas.

La propuesta de YPF busca superar a la actual estación de mayor tamaño en el país —conocida como Opessa Leones, ubicada en Córdoba— y establecer un estándar superior de servicios integrales a la vera de las principales rutas nacionales.

Impacto local

El proyecto generará más de 100 puestos de trabajo directos, entre playeros, personal administrativo, gastronómico y de mantenimiento. Además, se espera un impulso al empleo indirecto a través de proveedores, servicios auxiliares y comercio local.

Con esta obra, YPF no solo amplía su presencia en la red —que supera las 1 670 estaciones de servicio en todo el país— sino que también apuesta a un nuevo modelo de parada en ruta que combine logística, descanso y comercio en gran escala.