Lo que deja febrero para el agro: presión en maíz, firmeza en soja y subas para el ternero

Las estimaciones de crecimiento económico para 2026 se corrigieron a la baja y ahora se ubican en 2,7%, 0,6 puntos porcentuales menos que el mes previo . La revisión refleja una moderación en el ritmo de actividad.

En materia de ingresos, el índice de salarios subió 1,6% mensual en diciembre y 38,2% interanual. Sin embargo, frente a la inflación del período, implicó una pérdida de poder adquisitivo del 0,5% en el último mes del año .

Tras un enero con la inflación más elevada de los últimos ocho meses, las proyecciones para los próximos 12 meses se ajustaron al alza y rondan el 24%. En este contexto, la liquidez se mantiene acotada: el Banco Central emite pesos vía compra de divisas, pero el Tesoro esteriliza con colocación de bonos, presionando las tasas de interés al alza .

El tipo de cambio se ubica en $1.367, cerca de $90 por debajo del informe previo, impulsado por ingresos de divisas derivados de colocaciones de deuda corporativa y subsoberana .

Granos: presión en maíz y firmeza en soja

En el mercado de granos, el maíz marzo 2026 cotiza en torno a USD 182, aún por debajo de los USD 185 registrados en enero . La presión de cosecha temprana y una estimación récord llevaron al maíz pizarra a caer USD 6 desde inicios de mes.

La soja muestra mayor firmeza. El disponible se ubica en torno a USD 331 por tonelada (+0,9% mensual), mientras que el contrato mayo 2026 alcanzó USD 322,3, con una recuperación significativa en el último mes .

En producción, la cosecha de maíz temprano avanza con rindes de 87 qq/ha en Santa Fe y 70 qq/ha en el Núcleo Norte. Para soja, las lluvias mejoraron la condición hídrica y se sostiene una proyección de 48,5 millones de toneladas . La producción agregada de granos, tras ajustes en trigo y cebada, se eleva a 148,5 millones de toneladas .

Ganadería: suben los precios con menor faena

En el mercado ganadero, el precio del ternero subió 7,2% en febrero y acumula un alza interanual de 89,4%. El novillito aumentó 7,4% mensual, hasta $6.222 por kilo .

En contraste, la faena de enero totalizó 1.014.271 cabezas, con una caída interanual del 11,8% (136 mil cabezas menos). La producción de carne vacuna fue de 239 mil toneladas, 10% menos que un año atrás .

Mejora en relaciones insumo-producto

El informe destaca mejoras interanuales en varias relaciones insumo-producto. En soja, se requieren 11,5 kg por cada kg de glifosato y 112,8 kg por flete de 300 km, con mejoras respecto a doce meses atrás .

En novillito, el poder de compra frente al maíz, alfalfa, tractor y pick-up muestra mejoras interanuales, consolidando cuatro meses consecutivos de recuperación en varias categorías .

En síntesis, febrero muestra un escenario de menor dinamismo macroeconómico, tasas exigentes y un agro que combina presión de cosecha en maíz, firmeza relativa en soja y recomposición de precios en la cadena ganadera.