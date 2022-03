Android: ¿Cómo organizar todas las aplicaciones y la pantalla de inicio?

Esencialmente, hay dos pasos para dar sentido a todas esas aplicaciones de Android: encuentre una manera de organizarlas (y hay una variedad de formas, dependiendo de lo que le resulte cómodo) y elimine periódicamente todas las aplicaciones adicionales que desee. se ha acumulado y ya no se usa. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a hacer ambas cosas. Si eres nuevo en Android, esto puede ayudarte a mantenerte organizado desde el primer día; si es un usuario experimentado, puede obtener algunos consejos.

Mientras revisa estas sugerencias, tenga en cuenta que no todas las interfaces de Android son iguales. Este instructivo se creó con un Pixel 6 con Android 12, pero su interfaz puede ser ligeramente diferente, según el modelo de su teléfono y la versión de Android que esté ejecutando.

ORGANIZARSE

En la forma más básica (y cualquier persona que haya tenido un teléfono Android durante más de una o dos semanas puede saltar un poco hacia abajo), puede usar el cajón de aplicaciones, al que se accede deslizando hacia arriba desde la parte inferior del teléfono o presionando en el icono de aplicaciones en la parte inferior central de la pantalla. Coloque las aplicaciones que más usa en una o más de sus pantallas de inicio presionándolas prolongadamente mientras está en el cajón de aplicaciones.

El cajón de aplicaciones está (afortunadamente) organizado en orden alfabético, con las últimas aplicaciones utilizadas en la parte superior. Puede deslizar hacia arriba para pasar por las aplicaciones; también puede deslizar hacia abajo en el costado para pasar por el alfabeto (que podría ser más rápido). Una barra de búsqueda en la parte superior le permite escribir el nombre de su aplicación si lo desea.

Sin embargo, una vez que comience a acumular aplicaciones, es posible que desee ahorrar algo de tiempo creando un sistema más estructurado.

LLENE LA BANDEJA DE FAVORITOS

Puede acceder rápidamente a las aplicaciones que más usa colocándolas en la bandeja de favoritos, la fila inferior de aplicaciones que siempre está allí sin importar a qué pantalla de inicio haya pasado. ¿La bandeja ya está llena? No hay problema.

Mantenga presionada la aplicación que ya no desea conservar en la bandeja de favoritos. Muévalo a otro lugar en la página de inicio o muévalo hacia arriba hasta que vea las opciones Quitar y Desinstalar en la parte superior de la pantalla. Elija uno y mueva la aplicación allí.

Mantenga presionada una aplicación desde la pantalla de inicio o desde el cajón de aplicaciones y muévala a la bandeja.

CREA CARPETAS EN TU PANTALLA DE INICIO

Una buena manera de organizar sus aplicaciones es usar carpetas. Por ejemplo, puede colocar todas sus aplicaciones de música y podcasts en una carpeta llamada "Escuchar" o todas sus aplicaciones de redes sociales en una carpeta llamada "Social". Es simple crear una carpeta.

Es fácil crear una carpeta colocando una aplicación encima de otra.

- Coloque las dos primeras aplicaciones que desea incluir en su pantalla de inicio.

- Mantenga presionado uno y muévalo encima de otro. Esto creará una nueva carpeta.

- Android puede darle un nombre a su carpeta. Si desea darle un nombre diferente, toque la carpeta, toque el nombre justo debajo de las aplicaciones y escriba su nuevo nombre.

- Agregue más aplicaciones a una carpeta manteniendo presionada la aplicación y moviéndola a la carpeta.

- Elimine una aplicación de una carpeta invirtiendo ese proceso: mantenga presionada la aplicación y muévala de la carpeta a la página de inicio.

- Para eliminar la carpeta, simplemente extraiga todas las aplicaciones de ella.

DESHAZTE DE LAS APLICACIONES NO UTILIZADAS

A veces, cuando instalo una nueva aplicación, sé de inmediato que no es para mí y la desinstalo en ese mismo momento. Desafortunadamente, más a menudo pruebo una aplicación, decido que quizás quiera usarla en el futuro y la dejo ahí.

Una vez que comienza a acumular aplicaciones, es increíblemente fácil olvidarse de las que ya no necesita. Pero permitir que las aplicaciones antiguas permanezcan en su teléfono puede no ser tan inofensivo como parece. No solo ocupan espacio de almacenamiento útil, sino que pueden recopilar datos innecesariamente (suponiendo que les haya dado permiso para hacerlo). Y si están trabajando en segundo plano, podrían estar agotando la batería.

Como resultado, no está de más revisar qué aplicaciones no has usado recientemente y eliminarlas de tu teléfono. Hay varias formas de hacer esto.

USA EL CAJÓN DE APLICACIONES

Dedique un poco de tiempo a limpiar el cajón de su aplicación: ábralo y vea qué hay allí. Es posible que se sorprenda de lo que ha olvidado y de lo que ya no necesita. Cualquier cosa que no necesites, desliza hacia arriba para desinstalar.