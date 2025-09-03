Ante la incertidumbre, ¿qué opciones conservadoras y riesgosas hay para invertir?

La expectativa de los ahorristas para septiembre es conocer qué ocurrirá con los mercados en plena tensión electoral por las elecciones en provincia de Buenos Aires y por el éxito que tenga el Gobierno en lograr controlar al precio del dólar.

El billete estadounidense empezó a subir más de 1% en los pocos días del corriente mes, en torno a la dolarización de carteras típica de todo periodo electoral, que sirve como cobertura ante la inestabilidad política y económica.

Al mismo tiempo, mientras las tasas en pesos se sostengan en los actuales niveles cercanos al 50% de tasa nominal anual (TNA) para un plazo fijo tradicional, seguirán siendo seductoras, al menos, hasta que concluyan las elecciones en octubre.

En tanto, el Bitcoin parece haber encontrado un nivel de estabilización temporal en torno a los u$s110.000.

Finalmente, las acciones de empresas argentinas dependerán de la volatilidad doméstica y de las noticias políticas y económicas frente al período electoral, más allá que las firmas energéticas suelen ser las más recomendadas.

Conservadores: focalizados en protección y liquidez

* Bonos en dólares cortos (Bopreales) y bonos corporativos AAA: considerados más estables en un entorno de alta volatilidad iProfesional.

* Bonos CER de corto plazo: ofrecen rendimientos aproximadamente un 25 % por encima de la inflación, útiles tanto en escenarios favorables como adversos iProfesional.

* Instrumentos como LECAPs de corto plazo (ej. S30S5 con TEM de ~4,6 %) y bonos como TX26 (CER + ~20 % TEA) combinan cobertura contra inflación con bajo riesgo iProfesionalAmbitoInvertironline.

* Fondos comunes Money Market: ofrecen liquidez alta y bajo riesgo, adecuados para capital conservador iProfesional.

Moderados: balance entre seguridad y crecimiento

* Bonos globales (GD41, GD35): los bonos bajo ley extranjera con rendimientos atractivos en dólares (~10–11 %) y buena potencialidad alcista si se estabiliza el clima político-económico AmbitoiProfesional.

* Lecaps vía FCI: ofrecen retorno mensual del 3–4 % y mayor liquidez que plazos fijos tradicionales Ambito.

* CEDEARs: permiten exposición a empresas tecnológicas globales (Apple, Meta, Tesla) o sectores específicos como IA mediante ETFs, ofreciendo cobertura cambiaria y diversificación Pipol NewsRankia.

Agresivos: alto riesgo y alta rentabilidad potencial

* Acciones del sector energético/petróleo y gas: compañías con valuaciones rebajadas como YPF, Pampa Energía, Vista Oil & Gas, Transener y TGN pueden tener recuperación si se normaliza la economía.

* Litio y minería: Argentina es clave en el Triángulo del Litio. El crecimiento sostenido del sector invita a considerar inversiones en este ámbito, ya sea en empresas o fondos mineros.

* Sector Vaca Muerta / Oil & Gas: JPMorgan mejoró la recomendación de YPF y destacó el potencial de este sector; Vaca Muerta sigue al centro del plan de crecimiento energético del país