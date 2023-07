Anunciarán dólar diferencial para el maíz, economías regionales y aplicarán impuesto PAIS a importaciones

Este viernes a partir de las 18 horas se conocerán una serie de medidas como resultado de los acuerdos alcanzados con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del gobierno nacional, mañana se anunciará un dólar para el maíz, una reversión del dólar agro y para las economías regionales. No estaría previsto un dólar diferencial para la soja. Este beneficio será para solo aquellos cupos de exportación y no para el mercado interno. El valor de este "dólar agro" se proyecta que podría rondar los $350, pero no hubo confirmación oficial al respecto.

También trascendió que se establecerá el impuesto PAIS a las importaciones referidas a Servicios, Suntuarios, pero estarán exceptuados de este tipo de cambio, los productos que se destinan a la canasta básica y los sectores vinculados a la energía.

También, aquellos que exportan y también importan si pagan sus importaciones con las exportaciones no pagaran ni IVA ni el impuesto PAIS.

En tanto, el FMI confirmo a través de un portavoz que “nuestros equipos continúan trabajando constructivamente, en persona, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa de Argentina respaldado por el Fondo”

Destacan que las “discusiones continúan enfocadas en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal”.

Con la intención de destrabar el acuerdo, a última hora del miércoles, Sergio Massa mantuvo un zoom de casi una hora con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Luego del contacto con la titular del FMI partieron rumbo a Washington el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

En Economía insisten en que “las negociaciones están encaminadas para un cierre”.

Massa mantuvo también contacto permanente con la Casa Blanca y también conversó con el equipo económico del gobierno alemán. Los directores de Estados Unidos y Alemania son clave, junto con China, para obtener el apoyo que Argentina necesita.

Resta conocer si el FMI enviará desembolsos anticipados por unos 8.500 millones de dólares. Asimismo, en cuanto se estipulará la meta de déficit fiscal (el actual acuerdo la prevé un desequilibro primario de 1.9% del PBI) y la meta de acumulación de reservas.

Según el acuerdo actualmente vigente, el FMI tenía previsto desembolsar unos U$S 4.000 millones en junio, unos U$S 3.400 a comienzos de septiembre y otro tanto en el inicio de diciembre venideros.

Cabe recordar que Argentina postergó el pago de casi u$s2.700 millones que debe realizar al Fondo para el 31 de julio, en momentos en que el sector externo se presenta frágil.