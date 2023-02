Apple está trabajando en una forma de hacer apps AR que sean simples

Aparentemente, Apple está trabajando en una forma de permitirle crear aplicaciones para sus auriculares de realidad mixta que se rumorea desde hace mucho tiempo utilizando Siri, según un nuevo informe de The Information . Sí, esa Siri , la que rutinariamente confunde las solicitudes básicas o comete errores de manera frustrante, aparentemente podrá crear aplicaciones completas de realidad aumentada (AR) que podrá compartir con otros en la App Store.

La tecnología detrás de esta herramienta de creación de aplicaciones proviene de una adquisición en 2017 de una empresa emergente llamada Fabric Software, sobre la cual The Information es el primero en informar. Según The Information , la herramienta de desarrollo podría “permitir a los usuarios construir una aplicación con animales virtuales moviéndose por una habitación y sobre o alrededor de objetos de la vida real sin la necesidad de diseñar el animal desde cero, programar sus animaciones y calcular su movimiento en un Espacio 3D con obstáculos.” Sospecho que también habrá una opción que no sea Siri; La información dice que Apple quiere hacer la herramienta como Minecraft y Roblox, que ofrecen formas fáciles de usar para crear mundos virtuales.

Para ayudar a las personas a crear modelos 3D para aplicaciones, Apple también está trabajando en una forma de escanear objetos del mundo real con los auriculares. Eso suena algo similar a la aplicación gratuita RealityScan de Epic , que, en mis pruebas limitadas y no científicas, tuvo algunos problemas para recrear objetos que tenía en mi casa, pero quizás los auriculares de Apple hagan un mejor trabajo.

Si las herramientas de desarrollo realmente funcionan según lo previsto, podría reducir significativamente la barrera de entrada para crear aplicaciones AR para los auriculares. Las aplicaciones interesantes podrían hacer que los auriculares potencialmente caros sean una compra más atractiva; Podría decirse que el iPhone comenzó a cobrar importancia cuando Apple presentó oficialmente la App Store, después de todo.

Apple también está desarrollando sus propias aplicaciones AR y puede centrarse en la salud y el bienestar del dispositivo, informa The Information . Para mí, eso no es demasiado sorprendente dado el éxito de las aplicaciones centradas en el fitness en Quest como Within (que Meta está tratando de comprar, aunque puede abandonar el trato debido a una demanda antimonopolio de la FTC). También creo que las propias aplicaciones de acondicionamiento físico AR de Apple podrían vincularse bien con los esfuerzos de acondicionamiento físico existentes de la compañía, como el Apple Watch y el servicio Fitness Plus.

Según The Information , Apple está más interesada en AR que en VR con los auriculares, ya que los altos ejecutivos aparentemente encuentran que la VR es un aislamiento. Eso no es demasiado sorprendente, ya que el director ejecutivo, Tim Cook, ha elogiado repetidamente a AR y, según los informes, la compañía está trabajando en gafas AR (aunque es posible que no las veamos pronto ). Dicho esto, todavía se rumorea que los primeros auriculares de la compañía tienen capacidades avanzadas de realidad virtual y le permiten entrar y salir de la realidad virtual con una corona digital .