Productor de espectáculos abre el telón de un nuevo negocio en Pichincha

Abrió sus puerta en la ciudad un nuevo negocio. Se trata de Infinita Pandería, un proyecto familiar del productor de espectáculo rosarino Claudio Joison. Tras una cuidadosa selección y ambientación del espacio, acaba de abrir sus puertas en Santiago 217, en pleno corazón del barrio Pichincha.

La propuesta incluye productos de panadería de primer nivel con el foco en la masa madre, un fermento compuesto de harina y agua que no contiene ningún tipo de levadura añadida, y cafetería de primer nivel. Además del take away, el negocio cuenta con barras pensadas para la gente que quiera sentarse en su interior y degustar las opciones que ofrece la carta.

"Este sueño familiar no sería realidad sin la participación de todos ellos y especialmente de Analía, mi compañera, alma inspiradora que posee además, excelentes habilidades para la pastelería", expresó el Joison, quien cuenta con una amplia trayectoria en la producción de espectáculos en la ciudad y ahora se anima a este nuevo proyecto.

Tanto Claudio, productor y empresario, como Analia, psicoanalista, continúan con sus respectivas profesiones poniéndole el corazón a este emprendimiento que huele a hogar y pretende llevar a los rosarinos el gusto por el pan de calidad y de fermentación natural.

Pan de Infinita Panadería elaborado a base de masa madre.

En palabras de todos aquellos que componen Infinita Panadería destacaron: "en Infinita elaboramos diariamente y de manera artesanal pan de calidad respetando los tiempos e ingredientes, utilizando fermentos naturales y materias primas de calidad y trazabilidad. Nuestra casa con su historia y toda nuestra producción completamente a la vista pretende compartir el proceso y acercarlo a quien guste y disfrute, tanto como nosotros, del verdadero pan".

También agregaron: "atravesados por el tiempo, por un tiempo que parece ser distinto al tiempo lineal en el que vivimos, un retorno en la manera de elaborar que nos obliga a esperar y nos desplaza de la vorágine e inmediatez cotidiana. En la búsqueda de sabores, texturas y aromas, el ayer es literalmente nuestro ingrediente fundamental para el pan que hornearemos hoy".