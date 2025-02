Autos 0km con tasa 0%: La estrategia que resucitó las ventas y desafía la crisis económica

En el dinámico mundo del mercado automotor argentino, los créditos a tasa 0% se han convertido en una herramienta clave para reactivar las ventas de autos cero kilómetro. Hace un año, el sector enfrentaba un panorama complicado: un primer trimestre con caídas superiores al 35% y proyecciones alarmantes que no superaban las 300.000 unidades para todo el año. En ese contexto, un alto ejecutivo de la industria comentó en un encuentro informal con la prensa: “El crecimiento del mercado automotor se tiene que dar a través del crédito. Mientras no se estabilice la macroeconomía, baje la inflación y las tasas de interés, no es posible vender autos a tasas razonables para el bolsillo de la mayoría de los compradores de autos cero kilómetro, que representan el 60% del mercado”. Sus palabras fueron proféticas. El 2024 demostró que el crédito accesible era el camino correcto.

A partir de abril, las tasas 0% para determinados modelos comenzaron a aparecer en el mercado, permitiendo que más consumidores consideraran la opción de adquirir un auto nuevo. Este movimiento crediticio, aunque inicialmente limitado en montos y cuotas, logró reactivar las ventas en el segundo semestre. El año cerró con 414.000 unidades vendidas, superando ampliamente las expectativas iniciales.

“Espero que el año que viene el crédito se siga expandiendo y que sea el motor de la industria automotriz en Argentina, totalmente. Eso es lo que esperamos y por eso dije que esperamos vender 500.000 autos, y puedo estar siendo un poco conservador en esa cifra”. Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, expresó su optimismo:

Con el inicio de 2025, las marcas ampliaron significativamente su oferta de autos cero kilómetro con créditos a tasa 0%. Este crecimiento no solo se refleja en la cantidad de modelos disponibles, sino también en la flexibilidad de las cuotas y los montos financiables. Por ejemplo, Chevrolet, a través de General Motors Argentina, ofrece dos modelos con financiación a tasa 0%: el Chevrolet Tracker y el Chevrolet Onix. Ambos tienen opciones de financiación de hasta 12 meses con montos variados.

Otras marcas también han subido la apuesta. Ford, Nissan, Renault, Stellantis, Toyota y Volkswagen presentan diversas alternativas de financiación a tasa 0% para sus modelos más populares. Este tipo de ofertas no solo beneficia a los consumidores, sino que también impulsa la competencia entre las marcas, que buscan destacarse en un mercado cada vez más exigente. El caso de Ford es emblemático: con su estrategia de financiación flexible y su apuesta por modelos icónicos como el Ranger y el Fiesta, la marca ha logrado mantenerse en la cúspide del mercado argentino.

Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de Argentina. A nivel global, la tendencia hacia el crédito accesible ha sido clave para reactivar mercados automotores en crisis. Un ejemplo claro es la estrategia implementada por Toyota en Japón durante la pandemia, donde ofreció planes de financiación a tasa 0% para impulsar las ventas de sus modelos híbridos. El resultado fue un aumento del 15% en las ventas durante el segundo semestre de 2020, demostrando que, en momentos de incertidumbre económica, la flexibilidad financiera puede ser un factor determinante.

En el caso argentino, el impacto de los créditos a tasa 0% va más allá de las ventas. Este tipo de financiación está ayudando a recuperar la confianza del consumidor, que en los últimos años había visto limitadas sus opciones debido a la inflación y las altas tasas de interés. Además, está fomentando la innovación en las estrategias de marketing de las marcas, que ahora deben competir no solo en precio y calidad, sino también en la flexibilidad de sus planes de pago. Como bien dijo Galdeano, el crédito se ha convertido en el motor de la industria automotriz argentina, y todo indica que este impulso continuará en los próximos años.