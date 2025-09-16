Avances institucionales: El Nasdaq busca listar acciones tokenizadas y BlackRock explora tokenizar ETFs mientras Itaú crea su división cripto

El escenario cripto en Sudamérica está que arde, y no solo por el calor de la región. Los últimos días han estado marcados por una actividad frenética que demuestra dos realidades paralelas: la adopción "de a pie" impulsada por la necesidad y la avanzada institucional que busca redefinir las reglas del juego. En Argentina, la incertidumbre política sigue siendo el principal motor para la adopción de activos digitales.

Tras conocerse los resultados de las elecciones bonaerenses el pasado 7 de septiembre, donde el peronismo obtuvo una victoria sobre La Libertad Avanza, los movimientos en el mercado cripto no se hicieron esperar. Mientras el mercado financiero tradicional dormía, esperando la apertura del lunes, los inversores locales actuaron. Se registró un incremento del 75% en el volumen de compra de stablecoins en el país.

Según datos proporcionados por Lemon, solo las últimas dos horas de ese domingo representaron el día de mayor volumen de compra de stablecoins desde septiembre de 2024. ¿Qué nos dice esto? Que más allá de las discusiones regulatorias, una cantidad creciente de argentinos decide proteger el valor de sus ahorros utilizando activos virtuales, valorando la posibilidad de operar 24/7 sin depender de los horarios bancarios.

Casi en simultáneo, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, salió a destacar el rol del organismo, asegurando que Argentina está “a la vanguardia, tanto en la región como en el mundo, en materia de regulación de PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) y de tokenización”. Silva recordó que, tras la sanción de la ley N° 27.739 en marzo de 2024, la CNV asumió el rol de regulador y se puso a trabajar "a contrarreloj" para instrumentar la nueva normativa. La pregunta que queda flotando es si esta vanguardia regulatoria logrará ir al mismo ritmo que la demanda urgente de los ciudadanos.

El vecindario no se queda quieto: de la minería en Paraguay a la avanzada de Itaú en Brasil

Mientras en Argentina el foco está puesto en la regulación y la cobertura ante la incertidumbre, nuestros vecinos pisan el acelerador en la producción y la integración financiera. En Paraguay, la firma Hive Digital acaba de anunciar que completó la fase 2 de su ambicioso Proyecto Yguazú, superando los 18 exahash por segundo (EH/s) de capacidad global para minar Bitcoin.

Esto no es un dato menor: desde ese hito, Hive está minando 8 BTC por día. Luke Rossy, director de Operaciones de la firma, se mostró sorprendido por la velocidad del desarrollo, destacando que todo se logró en "tiempo récord". Pero no piensan detenerse. La compañía ya tiene en marcha la fase 3 de la iniciativa, que contempla la instalación de más ASICs en las próximas semanas. ¿El objetivo? Alcanzar los 25 EH/s y llevar la producción diaria a unos 12 BTC. Paraguay se consolida así como un polo de minería industrial a gran escala.

Y si hablamos de escala, tenemos que mirar a Brasil. En el fútbol estamos claramente por encima actualmente, pero la realidad es que en el plano cripto Brasil nos da 20 vueltas. La novedad de la semana es que Itaú Asset Management, el gestor de activos privado más grande de ese país, creó una división de criptomonedas.

Este movimiento se basa en los productos que Itaú ya venía ofreciendo, como su propio ETF de Bitcoin y un fondo de jubilación con exposición a criptoactivos. Es más, el banco Itaú ya ofrece a sus clientes el trading directo de diez pares de criptomonedas (incluyendo BTC, ETH, Solana y USD Coin) a través de su aplicación móvil, y, dato no menor, con la custodia gestionada internamente. La nueva división buscará desarrollar productos adicionales más sofisticados, desde instrumentos de renta fija hasta estrategias de mayor volatilidad, como derivados y fondos basados en staking. Todo esto operará dentro de la estructura de fondos mutuos de la firma, que supervisa más de 117.000 millones de reales.

Movimientos tectónicos: de la tokenización de acciones a la respuesta de los bancos

Si la avanzada de Itaú parece significativa, lo que está ocurriendo en el plano institucional global es directamente un cambio de paradigma. La noticia más explosiva es, sin duda, que el Nasdaq presentó una solicitud formal ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) para que modifique las normativas vigentes. El objetivo es claro y contundente: poder cotizar acciones tokenizadas.

Pensemos un momento en las implicancias. No estamos hablando de un exchange cripto emergente; es el Nasdaq, uno de los mercados de valores más importantes del mundo, pidiendo permiso para llevar acciones tradicionales a la blockchain. Esto es la tokenización de activos del mundo real (RWA) golpeando la puerta de entrada principal del sistema financiero.

Y no están solos en esta carrera. Binance se asoció con Franklin Templeton para estudiar, precisamente, la tokenización de valores combinada con una infraestructura comercial global. A su vez, BlackRock, envalentonado por el sólido rendimiento de sus ETFs de Bitcoin al contado, ya está explorando formas de tokenizar sus propios ETFs en la blockchain. Los gigantes de la gestión de activos ven el futuro en la cadena de bloques.

La legitimación del ecosistema también llega por otras vías. Robinhood se incorporará oficialmente al S&P 500 el próximo lunes. Con esto, otra empresa vinculada al mundo cripto se suma al índice bursátil más seguido de Estados Unidos, ampliando la exposición del inversor tradicional al sector. Paralelamente, Cboe Global Markets planea lanzar contratos de futuros continuos para BTC y ETH, introduciendo un producto típico de las finanzas descentralizadas (DeFi) en el mercado regulado estadounidense.

La geopolítica cripto y el debate de fondo

En el tablero de las naciones, las criptomonedas también son protagonistas. Desde Rusia, un asesor de Vladimir Putin sugirió que Estados Unidos está impulsando las stablecoins y el oro con un fin específico: devaluar su propia deuda, que ya asciende a la friolera de 37 billones de dólares. Una teoría geopolítica que pone a los activos digitales en el centro de la disputa de poder. En esa misma línea, un miembro de la Cámara Cívica rusa señaló que el país necesita su propio banco habilitado para criptomonedas para combatir transacciones ilícitas y, fundamentalmente, para apoyar con infraestructura a sus mineros.

Por su parte, Tether tuvo una semana cargada: confirmó el lanzamiento de la stablecoin USAT, respaldada por el dólar, y oficializó a Bo Hines como su nuevo CEO. Además, como medida de diversificación de riesgo, está "tanteando el terreno" para desplegar capital en la cadena de suministro del oro.

En medio de toda esta avanzada institucional y geopolítica, el debate de fondo sobre el rol de las criptomendas frente a la banca tradicional sigue más vigente que nunca. Matt Hougan, director de Inversiones de Bitwise, parece haberse hartado de las quejas del sector bancario sobre el crecimiento de las stablecoins.

Su respuesta fue directa y sin vueltas: “Si los bancos locales están preocupados por la competencia de las stablecoins, deberían pagar más intereses por los depósitos”. La hizo corta. Una afirmación que suena casi a un desafío: si el sistema tradicional no puede competir con las nuevas herramientas financieras, quizás el problema no sean las herramientas, sino el sistema.