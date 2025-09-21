BYD, Celulosa, franquicia, dólar y sólo alcanza para un km de asfalto lo proyectado en el presupuesto nacional 2026

La última semana cerró con un dato que mete miedo: el Banco Central vendió 678 millones de dólares solo el viernes, la segunda mayor cifra de las dos últimas décadas para un sólo día. En total, más de mil millones en apenas tres días para intentar frenar la escalada del dólar. Con reservas en caída y el riesgo país trepando por encima de los 1.500 puntos, el Gobierno activó la cláusula “Amicus Curiae” para abrir un canal directo con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en busca de un desembolso de 30.000 millones de dólares.

La pulseada por el dólar es, hoy, la batalla central para el oficialismo. Javier Milei viaja esta semana a Nueva York con agenda cargada: Asamblea de la ONU, bilateral con Donald Trump y reuniones junto a Luis Caputo para lograr un salvataje que el Gobierno considera vital para llegar con aire a las elecciones de octubre.

Santa Fe: trigo, construcción y el insólito kilómetro de asfalto

En la provincia de Santa Fe los contrastes son evidentes. El agro proyecta una buena cosecha de trigo y se estiman hasta 10.000 millones de dólares adicionales en liquidaciones hacia fin de año del agro respecto la campaña anterior. Y se prevé una nueva campaña para la próxima cosecha gruesa.

Pero la construcción muestra números alarmantes, y la obra pública nacional prevista para 2026 “alcanza apenas para un kilómetro de asfalto", con dos obras menores sobre la ruta 11 y la ruta 178, según el cálculo de los empresarios de la construcción dedicados a vialidad. La comparación con los planes provinciales y municipales expone un contraste, pero que empiezan a sentir el efecto “manta corta”, más aún con la imposibilidad con el riesgo país actual de salir al mercado a tomar deuda y caída de la recaudación por menor actividad.

EPE y la pelea por los postes de luz

Otro frente abierto es la energía. La EPE avanza en un plan de renovación y renegociación de convenios con privados por el uso de los postes de luz. El interés por el desembarco de Telecentro expuso una discusión que la conducción de la compñía eléctrica quiere dar. Las irregularidades son múltiples: desde conexiones colgadas de forma insegura, hasta el bajo costo que pagan las empresas por colgar sus cables en la red. Hubo casos detectados en la ciudad de Santa Fe donde incluso existía riesgo eléctrico para las personas. Por eso, la distribuidora provincial busca cerrar un nuevo esquema de regulación, con más control y tarifas revisadas.

Rosario: patrimonio, autonomía y la franquicia de rugby

En Rosario, el intendente Pablo Javkin envió al Concejo un proyecto para que propiedades patrimoniales puedan vender excedentes de altura a otros privados, con la obligación de destinar esa plusvalía al mantenimiento de edificios históricos después de un largo debate interno y con la comisión asesora de casi dos años. Y como en esta columna fuimos adelantando que se venían estos cambios. Pero no dejó de llamar la atención la escasa participación de los empresarios del sector, algunos de los cuales se excusaron estar en la asamblea de la entidad. Vale recordar que el mandatario local les adelantó en la Asociación Empresaria de la Vivienda (AEV) que iba a presentar el proyecto en el mes de junio les pidió una mayor participación pública en estos debates.

Javkin también logró este jueves la prórroga para la presentación del Presupuesto 2026 -que será en sintonía con la provincia- y ultima detalles para presentar el proyecto de autonomía municipal. “Estamos últimando los detalles sobre los procesos en la administración municipal”, adelantó a Ecos365. Lo quiere tratar de cerrar esta semana.

En el plano deportivo, se confirmó la llegada de una franquicia de rugby profesional del Litoral, que tendrá sede en un centro de alto rendimiento, tal como se vino planteando en los últimos dos años. El nombre aún se discute entre cuatro opciones de animales característicos de la región, aunque “Los Dorados” aparece como el favorito. Si bien se jugará en el hipódromo también Santa Fe y Paraná. Además está definido que los equipos de la ciudad puedan aportar dos jugadores y los de Buenos Aires hasta seis. Empresarios y dirigentes ven este proyecto como un paso hacia el desembarco de Los Pumas en Rosario en 2026, con Australia o Irlanda como posibles rivales.

BYD: la disputa en Rosario por la marca china

En paralelo, se define quién será el concesionario oficial de BYD en Rosario. La automotriz china, hoy la principal vendedora de autos eléctricos a nivel global, desembarca en un mercado que promete revolucionar al país, como ya ocurre en Brasil. En las últimas semanas se desató una disputa entre concesionarias locales: varias quedaron afuera por conflictos de exclusividad con otras marcas, lo que reconfigura el mapa del negocio automotor en la región. La definición se conocerá en octubre, cuando se realice la presentación oficial de la marca en Buenos Aires.

Celulosa: la compra de Nofal y el futuro de la compañía

Otro dato de peso en la agenda empresaria fue la venta de Celulosa Argentina. La firma, con años de crisis financiera, cambio de directorios y procesos de ajuste, pasó a manos de Esteban Antonio Nofal, titular del grupo CIMA. El empresario adquirió la compañía por el simbólico precio de un dólar, aunque deberá afrontar la obligación de lanzar una OPA. Su apuesta es reflotar una compañía con plantas estratégicas en el país y volver a ponerla en el radar exportador. Nofal ya tiene presencia en agroindustria y logística, y ahora busca expandirse en el negocio forestal y papelero. El movimiento también lo posiciona como un jugador clave en la pulseada por Vicentin, junto a Cargill y Mariano Grassi.

Justicia santafesina: la madre de todas las batallas

La Legislatura santafesina se prepara para aprobar esta semana 86 pliegos judiciales, un número sin precedentes, que avanza en el proceso de transformación del sistema judicial. El nuevo esquema apunta a reorganizar tribunales colegiados y circuitos, además de consolidar el Ministerio Público unificado. Sin embargo, queda pendiente lo más sensible: la renovación de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Santa Fe, que aún no dejaron sus cargos pese al límite de edad establecido. Esa será la madre de todas las batallas dentro del poder judicial provincial.

Entre subas y tensiones

El combo se completa con aumentos de combustibles de hasta 9% en septiembre en Santa Fe -mientras que se mantienen lejos de esos porcentajes en alimentos y bebidas--, presión sobre el mercado laboral —con 7,7% de desempleo en Rosario y 19 mil nuevos desocupados en dos años— y la incertidumbre de un país que espera definiciones.

En resumen, mientras Milei busca aire en Nueva York con el Tesoro norteamericano, Santa Fe y Rosario despliegan su propio tablero: el campo aguanta, la construcción se desploma, BYD sacude al mercado automotor, Celulosa cambia de manos, la Justicia debate su futuro y una franquicia de rugby promete un dorado horizonte. Todo en medio de la pulseada central: el dólar.