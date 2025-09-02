Banco Macro lanza una solución para que las pymes tengan sus cobranzas en tiempo real y financiamiento digital

La agenda de las pymes suele estar marcada por una palabra: urgencias. Vender, cobrar, pagar sueldos, cumplir con proveedores. En ese entramado, la cadena de pagos es decisiva y, muchas veces, un dolor de cabeza. Pensando en ese problema cotidiano, Banco Macro presentó Macrosoluciones, una plataforma digital que promete aligerar la carga administrativa y ofrecer un control más claro sobre las cobranzas.

“Macrosoluciones es un sistema que ayuda a nuestros clientes a conciliar sus cuentas en tiempo real. Online, el empresario puede ver qué cliente pagó qué factura y en qué momento. Es algo único en el mercado y tuvo una gran recepción”, explica Adrián Scosseria, gerente de Banca Empresas de Banco Macro.

El diferencial está en la inmediatez. Las empresas que hoy utilizan la herramienta, principalmente del sector consumo masivo, alimentos y bebidas, aseguran que la posibilidad de saber al instante quién pagó y cómo impacta directamente en la organización diaria.

“Nuestros clientes nos cuentan que ahora pueden ordenar mejor su flujo de caja y tomar decisiones más rápidas”, señala Scosseria.

—¿Esto es solo para empresas grandes?

“No. Aplica muchísimo también a las pymes, que son las que empujan verdaderamente al país hacia adelante. Incluso sirve para un profesional con varios locales. Es una solución pensada para todos los que manejan cadenas de pagos complejas”, responde el ejecutivo.

Los primeros resultados ya muestran un impacto concreto: “Hemos tenido un éxito rotundo en compañías de consumo masivo, alimentos y bebidas. Los proveedores de supermercados y tiendas de cercanía hoy ya trabajan con Macrosoluciones y nos cuentan que les simplificó la vida”, agrega.

Facturas y Echeqs desde el celular

La innovación no se limita a la conciliación de cobranzas. Banco Macro también lanzó el descuento digital de facturas de crédito electrónicas y de Echeqs, accesible desde el home banking.

“Imaginate un dueño de una pyme en un pozo petrolero o en la montaña, sin tiempo para ir a la sucursal. Desde su celular descuenta la factura y pide que el dinero se acredite en el banco que él quiera, no necesariamente en Macro. Esa es la novedad”, detalla Scosseria.

La estrategia tiene además una segunda etapa: “Claramente después vamos a ver a ese cliente y le vamos a proponer que deje esa plata en Macro y empiece a transaccionar con nosotros”, admite.

Cercanía y modernización

La idea detrás de Macrosoluciones es simple: combinar la capilaridad de más de 500 sucursales en todo el país con herramientas digitales que simplifiquen el día a día de empresas y profesionales. No se trata de reemplazar la relación tradicional, sino de ofrecer un complemento más ágil y moderno.

“Queremos que cuando un empresario o un profesional piense en una solución financiera, se le venga a la cabeza pensar en grande, pensar en Banco Macro”, resume Scosseria.

Con Macrosoluciones, la entidad busca convertirse en un socio estratégico para quienes mueven la economía todos los días, desde las grandes industrias hasta el almacén de barrio. Una manera de transformar la gestión de cobranzas en algo menos engorroso y mucho más eficiente.