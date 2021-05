Billetera Santa Fe servirá para pagar taxis, órdenes de Iapos y consumos en 12 cuotas

Con casi 400 mil usuarios registrados, 7300 comercios inscriptos y $3.800 millones en operaciones realizadas, Billetera Santa Fe se convirtió en uno de los aciertos más grandes del gobierno provincial. Los descuentos de hasta el 30% en las compras en una gran variedad de comercios superan la gran mayoría de las promociones de los bancos y tarjetas, y llevan a que los propios usuarios reclamen su implementación a los comercios.

El gestor de esta iniciativa es el secretario de Comercio Interior de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, que en una entrevista con Ecos365 trazó un balance de Billetera Santa Fe, planteó los desafíos que restan superar y adelantó las novedades que incorporará en breve, como ser la posibilidad de pagar tarifas de taxi, órdenes de Iapos y pagar en cuotas a través del programa nacional Ahora 12.

Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior de Santa Fe

- ¿Qué balance hacen hasta ahora de Billetera Santa Fe?

- Entre fines de marzo, abril y mayo creció mucho el programa. Tenemos en toda la provincia 383.390 usuarios registrados y 7290 comercios. Se han realizado más de 1.800.000 operaciones, y en horas pico se superan las 5000. Se alcanzaron los $3.800.000 en transacciones, lo que implicó un aporte de unos $930 millones por parte de la provincia. Sin dudas esto no lo habríamos podido realizar sin un presupuesto provincial equilibrado como es el que gestionó el ministro de Economía, Walter Agosto. Es muy relevante que hoy el comerciante llama para adherirse porque el cliente se lo pide el cliente. Hasta la semana pasada teníamos cubiertas 227 localidades.

- ¿Cuál es el desempeño concreto en Rosario?

- Hoy cubrimos el 8% de los comercios de la ciudad, cuando deberíamos tener el 30%, por lo que en Rosario vemos que falta mucho. Eso tiene que ver con las particularidades de sus comerciantes, también por el consumidor. Estamos trabajando fuerte en publicidad. Sumamos a grandes cadenas locales como La Reina y La Gallega, pero no lo hicimos con Coto, Jumbo y Carrefour, a las que va mucha gente, porque no íbamos a permitir otorgarles un trato diferencial. Los beneficios son para todos iguales. Por otro lado, yo considero que es una gran oportunidad para carnicerías, almacenes y negocios de proximidad, y no tengo dudas que cada vez van a ser más porque la gente lo pide. El tema es que todas las operaciones deben ser en blanco.

- ¿Este programa tiene fecha de caducidad en el marco de la crisis económica por la pandemia o llegó para quedarse?

- No hay fecha de caducidad, sino que hay resoluciones trimestrales que determinan los rubros, el porcentaje de reintegro y los días de promociones. Pero en concreto, llegó para quedarse por los grandes beneficios que aporta para todas las partes, como es la posibilidad de pagar escaneando un código, y que a las 48 horas tengas la plata acreditada en la cuenta. Ahora estamos diseñando una movida para el Día del Padre, como hicimos en su momento con la campaña escolar. Por otro lado, yo pienso que todas las empresas turísticas y gastronómicas deberían estar, porque es un atractivo importante para el cliente.

"Billetera Santa Fe tiene un desafío territorial, que es crecer en Rosario, y uno comercial: no queremos que quede sólo con alimentos y medicamentos, y buscamos fortalecer otros rubros", dijo Aviano

- ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el programa?

- Hay un desafío territorial que es crecer en Rosario, y uno comercial: no queremos que quede sólo con alimentos y medicamentos, y buscamos fortalecer otros rubros -por ejemplo- carnicerías, verdulerías, panaderías. Lo que buscamos además es que el programa sume servicios, y que la billetera permita resolver situaciones de la vida cotidiana, como puede ser el pago de taxis y de las órdenes de Iapos. Con esos temas ya venimos charlando y estamos encaminados. Otro desafío es ampliar la llegada al sector de menor poder adquisitivo. Hemos comprobado, a partir del reempadronamiento de la Tarjeta de Ciudadanía, que celular tiene, y hoy de los 380 mil inscriptos, 40 mil son beneficiarios de la Tarjeta. Volviendo al tema de más rubros, para compras más grandes estamos viendo la posibilidad de incluir el Ahora 12. Podría ser que salga una compra en 12 cuotas con cero interés pero sin reintegro, y que la Provincia pague el costo financiero, o con reintegro que puede subsidiar el costo financiero. Estamos analizando el tema con Nación. Pero lo primero que saldría sería lo del pago a taxis.

- En algunos días el sistema se mostró colapsado y no se pudieron hacer operaciones. ¿Están trabajando en mejoras del software?

- Se han registrado una serie de incidencias pero de poco tiempo, y hay un equipo exclusivamente dedicado a solucionarlas. Los principales problemas tenían que ver con que mucha gente tenía abierta la aplicación y no la usaba, pero tampoco cerraba sesión. Hubo que trabajar en la segmentación de operaciones y esto se fue superando. La app soporta cinco veces más cantidad de usuarios que los registrados en horas pico.

- ¿Se podría promover las producciones locales con la billetera?

- Es muy difícil operativamente hacerlo porque el reintegro es sobre el valor final de lo comprado, no sobre cada producto en particular.

- La billetera permite usar el reintegro para hacer otras compras o poder retirar la plata en efectivo. ¿Qué es lo que más hace la gente?

- La mayoría lo usa para una recompra. El 60% de las operaciones se paga con débito y un 40% con el saldo virtual. A principios de mes el porcentaje de pago con débito está por arriba de ese porcentaje, y sobre fin de mes, la gente usa más el saldo virtual.