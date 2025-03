Billeteras virtuales: ¿cuáles son las transferencias que ARCA no investiga?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supervisa las transferencias financieras con el objetivo de garantizar la transparencia del sistema y prevenir delitos como la evasión fiscal y el lavado de dinero. Sin embargo, las transacciones de hasta $500.000 no están sujetas a una obligación de reporte, por lo que el organismo no realizará investigaciones directas sobre estos movimientos.

Por otro lado, bancos y billeteras virtuales deben informar a ARCA cuando los ingresos o egresos superan los $600.000. Además, los saldos mensuales que alcancen o excedan $1.000.000 también deben ser reportados. En el caso de las transferencias a través de plataformas virtuales, aquellas que superen los $2.000.000 recibirán un análisis más detallado, ya que podrían generar alertas sobre la procedencia y legalidad de los fondos.

Por lo tanto, las transferencias que no superen los montos establecidos, como aquellas de $500.000, no requieren un reporte automático a ARCA, salvo que excedan otros límites regulatorios o se realicen con una frecuencia inusualmente alta, lo que podría generar una acumulación de saldos mensuales que amerite una revisión.

En el caso de transacciones en monedas extranjeras, criptomonedas o dinero digital, es obligatorio convertir los montos a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio vigente. Esto permite evaluar su impacto en el sistema financiero y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Documentación para evitar inconvenientes

Para respaldar transferencias a cuentas propias o de terceros, es recomendable contar con alguno de los siguientes documentos:

* Boletas de compra y venta.

* Documentos que justifiquen la venta de acciones o de una empresa.

* Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.

* Facturación correspondiente a los últimos meses.

* Constancia de inscripción en el monotributo.

* Certificado de fondos emitido por un contador público.

* Disponer de alguno de estos documentos facilita la justificación de las transferencias en caso de ser requerido por el organismo fiscalizador.

Cómo es el proceso de investigación

* ARCA analiza las transferencias para verificar el origen de los fondos utilizados.

* Si se identifican movimientos inusuales o sospechosos, el usuario deberá presentar documentación que justifique la legalidad de los ingresos o egresos.

* Los documentos requeridos pueden incluir recibos de sueldo, comprobantes jubilatorios o facturas de los últimos seis meses.

* En caso de no poder justificar los fondos, ARCA puede proceder a la suspensión de la cuenta del usuario.

* Finalmente, si se considera necesario, el organismo emitirá un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para su análisis más detallado.