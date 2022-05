Cada vez es más difícil encontrar ropa deportiva Nike y Adidas en Rosario: las razones

Al menos desde comienzo de año no se consiguen en Rosario varios modelos de zapatillas de Adidas y Nike. Tampoco ha llegado gran variedad de camperas impermeables, y los chicos que arrancan los torneos de fútbol de salón deben conformarse con botines de años anteriores: hace nueve meses que faltan modelos talle 34 o 35. Saliendo del fútbol, también escasean raquetas de tenis, rodilleras de vóley, pelotas de rugby y cientos de artículos deportivos importados, mientras que lo poco que se produce en el país, no alcanza a suplir la gran demanda.

Con la reanudación plena de todas las actividades deportivas, y cierta reactivación económica, quedó en evidencia más que nunca el fuerte cierre de importaciones aplicado por el Gobierno nacional desde hace tiempo, que se acentuó en este 2022. Si bien la situación es similar en todas las cadenas, se expone más en aquellas que dependen en mayor medida de productos de afuera, como es el caso de la de artículos deportivos.

“Se trata de productos que tienen cada vez más tecnología que no se fabrica acá, pero incluso a los pocos que sí lo hacen, les frenan la llegada de insumos”, indicaron desde Country Deportes, tradicional casa de ropa deportiva de Fisherton. Agregó que en su caso, faltan modelos completos de zapatillas Nike y Adidas, botines de rugby y de futsal, y varios modelos de raquetas de tenis, mientras que cubre grip de palos de hockey “hace casi un año que no entran”.

“Con los clientes tenemos que hacer piruetas, pero como no consigue en ningún lado, se conforman con elegir dentro de lo que hay”, dijo Marcelo, encargado del comercio, y añadió que las tiendas de su tipo subsisten con el stock que les quedó de años anteriores, en los que hubo menor demanda. “Si esto se estira en el tiempo, va a haber complicaciones para todos”, advirtió.

Nelson Graells, titular de Sport78, Team Sport, los exclusivos de Adidas y Nike, entre otros, admitió que desde marzo de 2020 se achicaron mucho las entregas de todas las marcas, y nunca se recuperó la provisión de prepandemia. “Si nosotros pedimos un millón de pares de zapatillas, las marcas solicitan permiso para ingresar 500 mil, y al final terminan llegando 350 mil, por lo que todo se termina atrasando”, manifestó a Ecos365. “A eso se suma que la industria nacional no alcanza a fabricar la cantidad necesaria para abastecer lo que falta”, añadió. No pasa desapercibido que Dass, textil que produce en Argentina para Adidas y Nike, invirtió fuerte para ampliar 20% su fabricación local en su planta de Coronel Suárez, y lleva desembolsados u$s25 millones en la de Misiones, donde también fabrica para Fila, Umbro y Asics. Pero parece que no alcanza.

Algo similar plantearon desde Marrazzo Sport, histórica casa de Rioja y Entre Ríos. “Trabajamos con Abyss, que es una marca nacional pero trae todo de afuera. Si pedimos 50 remeras, nos manda 25”, graficó Diego, su encargado. Remarcó que la mayoría de los proveedores están entregando la mitad o menos de los pedidos para no dejar sin nada a alguno de sus clientes. “Esto va más allá de la pandemia, porque hace rato se retomaron todas las actividades en las fábricas pero el faltante continúa”, expresó.

Faltan varios modelos de raquetas de tenis en Rosario

Y la escasez no distingue deporte. Apuntó que en raquetas de tenis, marcas tradicionales como Head y Babolat todavía no ingresaron productos este año. Bolsos raqueteros no hay ni uno. En calzado de este deporte, de cuatro modelos Yonex que pidieron, sólo ingresó uno. En rugby, después de más de un año, recién este mes les llegarán pelotas. Las de básquet Molden entran a cuentagotas. En fútbol manejan Penalty, que produce en el país, pero que tampoco entrega con regularidad. “Hay algunas empresas que sí tienen stock, pero lo liberan de a poco y en cada entrega te suben el precio”, cuestionó.

También reconoció fuerte subas en los insumos para producción propia de remeras o colchonetas, con telas y goma espuma aumentando 30% promedio. Otros, como la lycra, son muy difíciles de conseguir. “La incertidumbre es total. A esta altura ya empezaron todos los torneos de fútbol de salón y los padres buscan botines talle 34 o 35 para sus chicos, pero hace nueve meses que no entran”, manifestó asombrado.

La escasez se agudiza en los accesorios deportivos, como antiparras, guantes de boxeo, elementos de gimnasio, donde la producción nacional es casi nula. “Hace varios meses que estamos con stock al mínimo: entra poco, se vende rápido y no podés reponer hasta dentro de seis meses en promedio”, resumió Walter, de Olimpia Deportes, ubicada en Mendoza al 1000.

En abril se vendió bien, un 20% arriba de marzo, pero si esto sigue así, no sabemos qué vamos a tener disponible en poco tiempo”, dicen comerciantes tiendas deportivas

De Everlast, una tradicional marca de boxeo y gimnasia, le entregaron mercadería en diciembre, le prometieron otra tanda para marzo, pero recién llegó en abril y mucho menos de lo solicitado. Mikasa, firma especializada en vóley, no aparece hace rato. Con este panorama, no les queda otra que pedir de más para que les entreguen un número más acorde al requerido y así estar cubiertos un par de meses. Hasta Prócer, marca nacional famosa por sus tobilleras, rodilleras y otros elementos elásticos de protección, discontinuó la cadena de suministro.

El cierre a fondo del grifo de importaciones trajo consecuencias y reacciones diversas. Hay mayoristas que en el último tiempo habían ampliado superficie de almacenamiento y ahora están desesperados y sin saber qué hacer con mayores costos y tanto espacio libre. Otros actores que sí cuentan con artículos, especulan con entregas, precios y formas de pago, poniendo cada vez más requisitos a sus clientes. Si bien en general se toma como referencia el valor del dólar oficial, no falta el “vivo” que frente a un mercado demandante, ancla sus precios al blue. “En abril se vendió bien, un 20% arriba de marzo, pero si esto sigue así, no sabemos qué vamos a tener disponible en poco tiempo”, cerraron.