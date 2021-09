Cada vez más mujeres se presentan a puestos de trabajo en el sector tecnológico en Rosario

Un 67% de las empresas relevadas por el Polo Tecnológico de Rosario observa un incremento en el número de mujeres que se postulan a puestos en el rubro tecnológico. Este dato surge del Informe Coyuntural 2021 elaborado por el Observatorio de la entidad donde se analizan datos significativos que se recolectaron de 61 empresas socias de la ciudad de Rosario y la región.

En este sentido, los responsables de las empresas contestaron en un 96% no hacer distinción entre géneros a la hora de contratar personal, mientras que esta cifra del 67% afirma haber notado un incremento en el número de mujeres que se postulan a puestos en el rubro tecnológico.

Gráfico elaborado por el Polo Tecnológico de Rosario.

Según el estudio, el porcentaje de mujeres ocupando cargos de liderazgo y de producción ha tenido una leve modificación respecto al 2020. En sintonía con lo anteriormente descrito, se puede mencionar que, del total de mujeres, un 41% ocupa puestos relacionados a los procesos productivos, mientras que el 19% ocupa posiciones de liderazgo.

Datos destacados

Entre la información más significativa aparece el hecho de que la mayor proporción de socios del Polo Tecnológico Rosario, más precisamente un 64%, corresponde a empresas pequeñas con un rango de 11 a 50 empleados.

En función a los datos relevados en 2021 se verifica un incremento en los valores absolutos de la cantidad de trabajadores respecto a información obtenida el año 2020 y 2019, con un total de 3154 empleados, en comparación al informe de 2020 que había arrojado un valor de 2267 y 1280 en el año 2019.

En materia de actividad económica, se destaca el rubro “Software y Servicios Informáticos” con un 50% de las respuestas relevadas. En segundo lugar, el sector “Ingeniería, automatización e instrumentación” alcanza un porcentaje del 14%, seguido por Telecomunicaciones con 12% y Seguridad con 9%; mientras que los demás rubros no superan el 5% de las respuestas de manera individual.

Comercio exterior y finanzas

La suma de la facturación total anual de las empresas encuestadas obtuvo como resultado un monto de u$S 176.617.377 en el año 2020. Según la entidad, es preciso considerar en este aspecto la heterogeneidad en el tamaño y madurez de las empresas socias ya que existe una gran diferencia de facturación entre aquellas empresas “micro” (que en total facturaron u$s 960.042), con respecto a las “pequeñas” (u$s 27.095.734), las “medianas” (u$s 23.715.207) y las “grandes” (u$s 124.846.394)

Al momento de indagar sobre comercio exterior, una primera consideración que destacan es la de tener en cuenta es el nivel de madurez de las empresas y cuál ha sido su vinculación con otros países a la hora de vender sus productos y servicios.

Desde este marco, la entidad señala que se puede observar que quienes exportan o han exportado en alguna oportunidad alcanzan en conjunto un 60% de los resultados afirmativos, mientras que un 40% ha respondido que nunca exportó.

Un dato relevante entre las empresas socias es que aproximadamente 1 de cada 3 compañías puede colocar sus productos en el exterior con regularidad. Dentro de este grupo de exportadoras, 1 de cada 5 cuenta con alguna o varias sucursales permanentes en el exterior.

Entre los problemas que destaca el sector, en primer lugar figura "incertidumbre del escenario político y económico" (83,31%), "dificultad de captación de profesionales" (63,93%), "falta de financiamiento" (34,43%), "competencia externa" (16,39%), inconveniente para incorporar y nuevas tecnologías" (8,20%), "otros" (8,20%).