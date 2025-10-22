Caputo habló para calmar las aguas: "No va a haber ningún cambio al esquema actual"

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir un posible cambio al esquema cambiario actual luego de las elecciones legislativas del próximo domingo. Según detalló el funcionario a través de su cuenta de X, "no va a haber ningún cambio al esquema actual".

En detalle, la semana pasada la agencia Bloomberg atribuyó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una declaración que anticipaba un c

No va a haber ningún cambio al esquema actual https://t.co/0AzPCaE4lY — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2025

ambio en la política del Gobierno sobre el dólar: "Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto".

En la víspera, el dólar volvió a encender las alarmas del mercado en la recta final hacia las elecciones generales. El martes, el blue subió $40 (+2,7%) y alcanzó un nuevo récord nominal de $1.545, según operadores de la City consultados por Ámbito. Con ese salto, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió a 3,7%, en una jornada marcada por la cobertura preelectoral y la escasa oferta en el mercado paralelo.

El dólar oficial, por su parte, quedó a un paso de los $1.500 y muy cerca del techo de la banda cambiaria, lo que obligó al Banco Central a intervenir nuevamente para contener la presión. En el Banco Nación, el minorista cerró a $1.515, mientras que el promedio de las entidades se ubicó en $1.513,04.