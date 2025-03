ChatGPT tiene novedades importantes para los usuarios gratuitos: ¿cuáles son?

OpenAI reveló que ampliará el acceso al "Modo de Voz Avanzada" a todos los usuarios gratuitos de ChatGPT, para que puedan tener una conversación fluida en tiempo real con el chatbot en su día a día.

En este sentido, la big tech actualizó el modelo base que impulsa el "Modo de Voz Avanzada" e incorporó GPT-4o mini, una versión más eficiente que GPT-4o, el modelo que habilitó por primera vez el chat de voz.

La novedad

Según trascendió, la versión actualizada es más eficiente y "mantiene el ritmo de conversación natural y el tono expresivo", confirmaron desde OpenAI en un comunicado.

Gracias a esta nueva actualización, ahora se podrá ampliar la disponibilidad del chat de voz, pasando de una vista previa mensual a una diaria para los usuarios gratuitos de ChatGPT.

Además, esta actualización se implementará en los próximos días en todas las plataformas de ChatGPT a nivel global. En este sentido, los usuarios podrán tener conversaciones fluidas en tiempo real con el chatbot, que ofrecerá respuestas instantáneas, interjecciones y una entonación más expresiva.

ChatGPT eliminará advertencias innecesarias

La big tech comandada por Sam Altman decidió retirar "muchas advertencias innecesarias en la interfaz de usuario", que hasta ahora notificaban a los usuarios sobre pedidos que podrían violar las normas de la herramienta.

Esta novedad fue anunciada por el responsable de Producto de ChatGPT, Nick Turley, en un breve comunicado oficial compartido en la red social X.

Desde la empresa consideran que los usuarios deberían "poder usar ChatGPT como crean conveniente, siempre que cumplan con la ley y no se hagan daño a sí mismos ni a los demás".

Una de las advertencias eliminadas es la de color naranja, un recuadro negro con letras en ese tono que aparecía en ciertas indicaciones de los usuarios.

Esto también fue confirmado en la red social de Elon Musk por Laurentia Romaniuk, miembro del equipo de comportamiento de modelo en OpenAI.

No obstante, esta no es la única advertencia que muestra ChatGPT, ya que también pueden aparecer avisos en recuadros de color rojo e incluso frases de rechazo como: "Lo siento, no lo haré".