Cines: los últimos en abrir, los primeros en cerrar

Con el objetivo de bajar el nivel de contagios y la ocupación de camas críticas, el Gobierno busca desincentivar la circulación de personas en las calles. Es por esto que en las últimas horas se conoció el decreto de las actividades suspendidas en Santa Fe entre las cuales se encuentran el funcionamiento de cines, bares, restaurantes, patios de comidas y espacios de juegos infantiles ubicados en centros comerciales, paseos comerciales y shoppings.

Desde la gerencia del cine Nuevo Monumental, Adrián Ortiz se mostró muy preocupado con las nuevas disposiciones que restringen la actividad cinematográfica, la cual quedó sin pantalla durante un año y recién a principios del mes pasado había logrado retomar su funcionamiento. Según señaló, a esta altura es evidente que establecimientos como el suyo no lograron recuperar los ingresos perdidos durante todo el 2020 por lo que no hay posibilidades de afrontar un nuevo escenario de parate.

"En el marco de las restricciones que se conocieron la semana pasada por parte de Nación, me comuniqué con un contacto que tengo en la Municipalidad de Rosario el cual me negó que fuera a decretarse un cierre de actividades en la ciudad. Igualmente decidí viajar porque no estaba convencido de que esto fuera a ser así. Dialogué con mis empleados, les expliqué la situación, la posibilidad de que una vez más nos cierren y nos encontremos naufragando", contó Adrián, quien volvió a Buenos Aires en el día de ayer y apenas llegó se encontró con mensajes que le avisaban de las medidas decretadas en la provincia.

Un frente común

El nuevo decreto también abarca la suspensión de otros espacios de entretenimiento como teatros, recitales y shows culturales, tanto los que se realizan en lugares cerrados como aquellos llevados a cabo al aire libre. En este sentido, Ortiz manifestó la voluntad de formar un frente común con referentes del sector de espectáculos para reclamar a la autoridades municipales y provinciales la vuelta de la actividad con la continuidad de los protocolos.

"Recién arranco a hacer un plan de contingencia, definí que voy a hablar con todos los políticos, voy a mandarles mail, a llamar por teléfono, voy a pedir reunión presencial con el intendente, con la Secretaría de Producción, con Cultura y con Salud para que nos ayuden porque sino, no la remontamos más. También voy a hablar con la gente del Broadway y con otros espacios de espectáculos para crear un frente común porque estamos en la misma situación y necesitamos hacernos escuchar entre todos", señaló el directivo.

El caso del Nuevo Monumental evidencia la situación en la que se encuentran la gran mayoría de los negocios de la ciudad que se mantienen en la cuerda floja, peleando por salir a flote en un contexto de fuerte crisis, con un combo de caída en los ingresos y creciente inflación.

Al momento de abrir, los cines debieron hacerlo siguiendo estrictos protocolos de seguridad que incluían aforo de un 30% en las salas, toma de temperatura en el ingreso, baños señalizados y distancia de dos metros entre las personas, si estas no eran parte del mismo grupo. Ortiz destacó que todo esto les implicó un trabajo de meses y una serie de gastos importantes para reacondicionar el espacio respetando las normativas vigentes.

También aseguró que su rubro es de los que enfrenta el panorama más complejo al haber permanecido tanto tiempo cerrado. Además, agregó que su complejo no cuenta con grandes cadenas internacionales detrás sosteniendo el negocio, como sí sucede con los cines Showcase, Hoyts y Cinépolis en la ciudad, ya que se trató de una inversión hecha íntegramente con capitales nacionales para revitalizar una esquina histórica del centro rosarino.

"Pusimos mucho en este proyecto, hicimos una inversión millonaria para levantarlo y hoy somos de los más castigados. Apostamos por la zona, contrajimos una deuda enorme, en ese momento no pedimos nada a cambio, ahora le pido al Gobierno que nos ayude a sostenernos, hasta les ofrecí a las autoridades el cine como un centro de convenciones para que se reúnan, para que puedan hacer videoconferencias, pero hoy en día siento que hay mucha falta de voluntad", precisó el empresario.