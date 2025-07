Claves del día: Milei apura baja de retenciones, YPF Agro vende el 50% de sus acciones y el mercado sigue atento a tasas y dólar

El mercado argentino volvió a sacudirse este miércoles por una mezcla de señales externas positivas y crisis internas recalentadas. Mientras EE.UU. y Japón anunciaban un recorte arancelario del 15% y se destrababan acuerdos con la Unión Europea, en Buenos Aires se derrumbaban las reservas, se esfumaba la liquidación del agro y se disparaba la incertidumbre electoral.

El Banco Central perdió US$ 220 millones solo en la jornada del miércoles, que se suman a los US$ 74 millones del día anterior. ¿La razón? Se acabó la ventana que permitía liquidar granos con retenciones reducidas, una medida temporal que rigió hasta el 21 de julio y que había permitido al BCRA engrosar sus arcas con US$ 1.858 millones en apenas 12 días.

Sin esa oferta del campo, y con la demanda sostenida de importadores y viajeros, el mercado cambiario quedó desbalanceado. Desde el Ministerio de Economía recalcularon a toda velocidad y elevaron un informe urgente a Javier Milei. Allí se detalló que extender las retenciones bajas —como las que rigieron hasta junio— tendría un costo fiscal marginal (0,1% del PBI), pero permitiría frenar la fuga de reservas y contener al dólar sin tener que intervenir agresivamente.

Resultado: Milei anunciará este sábado, en La Rural, una nueva rebaja de retenciones.

¿Qué incluirá el anuncio?

Aunque aún no hay confirmación oficial, fuentes del Gobierno aseguran que el beneficio abarcaría inicialmente al sector cárnico, donde las exportaciones están fuertemente concentradas, pero se analiza también incluir oleaginosas y cereales, especialmente el maíz y el trigo. La medida sería por decreto y tendría una vigencia de entre 60 y 90 días, con posibilidad de prórroga. El anuncio será durante la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, con Karina Milei, Luis Caputo y funcionarios del agro en primera fila.

El objetivo político es claro: conseguir ovación en la pista central. Pero el trasfondo es más urgente: el FMI aún no liberó US$ 2.200 millones del desembolso pactado en abril, y en el staff técnico del Fondo ya dejaron en claro que las reservas del BCRA siguen en niveles críticos.

En paralelo, el Gobierno mantiene el endurecimiento monetario: las tasas de interés alcanzaron el pico más alto en 16 meses, lo que ayudó a mantener la calma en el frente cambiario. El dólar oficial bajó a $1.277,43, el blue subió levemente a $1.330 promedio en Rosario, y los financieros bajaron marginalmente: MEP a $1.264,19 y CCL a $1.265,59.

En el mercado bursátil, hubo señales positivas. El Merval subió 3,3% y los ADRs argentinos en Wall Street treparon entre 1% y 6%, con especial impulso para YPF, Grupo Galicia y Mercado Libre.

Además, la calificadora Moody’s mejoró la nota de ocho empresas argentinas, entre ellas YPF y Telecom, que pasaron de Caa1 a B2, lo que mejora sus chances de conseguir financiamiento externo a tasas más razonables, cercanas al 8% anual en dólares.

YPF Agro vende la mitad… y se repliega

En medio de esta tensión cambiaria y reordenamiento fiscal, YPF Agro anunció la venta del 50% de sus acciones y el traspaso del control operativo de su negocio. La compañía busca socios estratégicos que aporten capital, know-how comercial y eficiencia operativa, en un contexto donde la petrolera estatal también está ajustando su estructura general.

Este movimiento forma parte de un proceso mayor: el Gobierno quiere redefinir el rol de las empresas públicas, avanzar en privatizaciones parciales y mejorar balances antes de fin de año. YPF Agro había sido uno de los pocos segmentos con resultados positivos en el último ejercicio.

En Chicago, los precios de los granos registraron caídas, pero en Rosario hubo subas generalizadas, producto del último coletazo de la liquidación con retenciones reducidas. A partir de ahora, el mercado esperará con expectativa los detalles del anuncio presidencial en La Rural. El campo, que viene demandando un alivio fiscal, se juega mucho en las próximas 48 horas.