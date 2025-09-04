Claves del día: Rosario faro de negocios con el Business Forum y el Agtech, el TO5X explotó, ¿y chau cuotas con tarjeta?

El miércoles financiero argentino tuvo un sabor agridulce: mientras las acciones se desplomaban a mínimos de un año y el riesgo país trepaba a su mayor nivel desde que se reabrió el cepo cambiario para personas, el equipo económico de Luis Caputo encontró oxígeno con una jugada quirúrgica en el mercado cambiario.

Desde las terminales del Banco Nación, se monitoreó minuto a minuto la operatoria y, con compras y ventas sucesivas, se logró un resultado doblemente valorado en tiempos de campaña: el dólar oficial, el blue y los financieros quedaron planchados y el Tesoro terminó la jornada sumando US$ 82 millones en reservas, pese a que el martes se habían vendido US$ 100 millones para contener al billete en los $1.400.

El bono TO5X, protagonista absoluto

El verdadero epicentro estuvo en los títulos públicos, con un fenómeno pocas veces visto: el 84% del volumen operado se concentró en un solo papel, el bono TO5X ajustado por CER, que vence el 31 de octubre, apenas cuatro días después de las elecciones legislativas de medio término.

Por otro lado, operadores explicaron que los bancos encontraron liquidez y bajaron las tasas de plazos fijos de 48% a 45% anual en promedio, y para depósitos grandes la caída fue más dramática: del 92% al 77% anual.

En ese marco, el dólar oficial cerró en $1.377,09, el blue quedó en $1.370, el MEP subió a $1.369,90 y el CCL bajó a $1.371,58. Pero el riesgo país volvió a dar un golpe: saltó 61 puntos hasta los 898, máximo en cinco meses.

Bancos y financiamiento en la mira

Mientras tanto, los bancos comenzaron a advertir a sus clientes corporativos y de consumo que a fin de mes se terminan las cuotas de 3 y 6 pagos. El motivo es el alto costo del financiamiento, que torna inviable sostenerlas en un contexto de ventas en retroceso. La señal es fuerte: para muchas empresas, ofrecer cuotas ya no será un recurso de estímulo, sino un lujo difícil de sostener. Y para los consumidores, otro golpe al bolsillo, salvo aquellos sectores donde aún hay espacio para fondear promociones.

Bolsas heridas y Google festejando

El clima bursátil no acompañó: la Bolsa de Buenos Aires cayó 2,1% y los ADR argentinos retrocedieron entre 1% y 4%. En contraste, en Wall Street hubo alivio para los gigantes tecnológicos: un fallo judicial en EE. UU. determinó que Google no deberá desprenderse de Chrome en el caso antimonopolio, impulsando a Alphabet (+8,8%) y Apple (+3,8%).

Geopolítica, commodities y oro en récord

El tablero internacional aportó tensión. La postal conjunta de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un exhibiendo poder militar disparó la demanda de refugios y llevó al oro a un nuevo récord histórico. A su vez, la OPEP prepara un aumento de la producción petrolera, lo que hundió al crudo 2,7%. En Chicago, todos los granos cerraron en baja, mientras que en Rosario el girasol se destacó con suba, pero la soja y el trigo volvieron a perder terreno.

Rosario como contracara: negocios y agro tech

Lejos de la volatilidad financiera, Rosario fue escenario de dos grandes foros. El Santa Fe Business Forum, con más de 3.120 rondas de negocios en tres días, dejó señales de dinamismo pese al clima nacional. Hoy siguen en La Fluvial, y habrá una recorrida de compradores internacionales por La Virginia, que con un renovada paleta de productos, registra un crecimiento que también se tradujo recientemente en la compra de una tercera empresa en Uruguay.

Y el BCR Agtech Forum 2025 reunió a startups, fondos e inversores, con más de 700 asistentes y cinco pitch sessions que reflejaron la fuerza del ecosistema agro-tecnológico.

El que dejó sabor a poco fue el economista Claudio Zuchovicki, hoy cercano a Milei, que dijo que no tocaría el tema.

En palabras de Mayco Mansilla (Innventure), la región puede no solo ser líder en exportación de alimentos, sino también en tecnologías agroindustriales. El potencial es claro: cerrar brechas productivas del 50% en agricultura y 70% en agroindustria liberaría hasta US$ 100.000 millones anuales adicionales.

Consumo, Carrefour y alerta industrial

En paralelo, el consumo masivo mostró un respiro: según NielsenIQ, creció 4,6% interanual en junio y se acelera en sectores como farmacia y cercanía. Pero la industria manufacturera se mantiene en guardia: la Fisfe y la Fecoi advirtieron sobre la reforma constitucional que habilita a los intendentes a crear nuevos impuestos.

Y en el terreno corporativo, se acerca la definición sobre la venta de los activos locales de Carrefour, cuya casa matriz anunciará al comprador entre fines de septiembre y principios de octubre.

Un cierre con sabor amargo

El día terminó con un dólar domado, tasas a la baja y récord en los bonos, pero con acciones golpeadas, riesgo país en alza y commodities en retroceso. Como metáfora perfecta de una Argentina en campaña, donde las finanzas bailan al ritmo del joystick del Banco Nación, los bancos le ponen fin a las cuotas con tarjetas -alerta comerciantes, o participan más en esos costos o a vender al contado o en una cuota-y la política se prepara para un domingo que promete sacudir los mercados tanto como las urnas.