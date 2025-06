Claves del día: bajan las tasas que pagan las billeteras virtuales, la soja se hunde y Caputo toma deuda

Caputo rema, pero el mercado no reacciona… y la soja se desploma. En medio de tomas universitarias, protestas crecientes, después de el fallo contra Cristina Fernández y que el PJ empieza a reconfigurarse, el ministro de Economía cerró un nuevo Repo por US$ 2.000 millones con siete bancos internacionales. La operación, con vencimiento en abril de 2027, se suma a otra similar de enero por US$ 1.000 millones. La tasa: 8,25% anual.

La movida busca recomponer reservas del BCRA y cumplir las metas acordadas con el FMI, mientras se acerca una nueva licitación por US$ 1.000 millones en Lecap a tasa fija para inversores locales e internacionales, y este viernes vencen $2,15 billones que se intentarán renovar con bonos de todo tipo: CER, dollar linked, moneda dura, tasa fija y TAMAR.

El BCRA también subió un 20% los encajes bancarios, decisión que apunta a bajar las tasas en pesos, afectar rendimientos en plazos fijos, fondos comunes y billeteras virtuales, y desactivar el carry trade antes de las elecciones. Las billeteras digitales, que pagaban entre 24% y 33% anual, ya sienten el golpe: Cocos Pay (33,22%), Naranja X (31%), Ualá (29,3%), Mercado Pago (25,26%), Galicia (24%), entre otras, recortarán rentabilidad. Es más, están los que vuelven a los bancos.

Pero el dato que encendió alertas fue el desplome de la soja en Rosario, que cayó casi un 10%, hasta los $285.000, arrastrada por las bajas en Chicago y una ola bajista que golpea al complejo agroexportador.

En ese contexto, la Bolsa porteña también cayó 1,3% y los ADRs argentinos en Nueva York bajaron entre 1% y 5%, consolidando al país como el peor desempeño bursátil del día.

A nivel internacional, hubo dos novedades clave: EE.UU. y China iniciaron un acercamiento comercial tras dos días de cumbre en Londres, con aranceles acordados de 55% para productos chinos y 10% para los estadounidenses. Además, se conoció el dato de inflación de mayo en EE.UU., que fue mejor al esperado: 0,1% mensual y 2,4% anual.

Sin embargo, el petróleo se disparó 5,3%, complicando el optimismo inicial de los mercados.

En la plaza local, el dólar oficial cerró en $1.200,23. El MEP cayó $65 a $1.188,37, el CCL a $1.191,72 y el blue se mantuvo en $1.200. El BCRA logró sumar US$ 25 millones a las reservas, pero los bonos argentinos siguen sin reaccionar, y el riesgo país bajó apenas por razones externas.

Mientras se espera para hoy la inflación oficial con un IPC de mayo que empiece con “1”, la sensación entre los operadores de la City financiera es que no se despeja el escenario de incertidumbre.