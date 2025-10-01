Claves del día: cepo a billeteras virtuales, dólar futuro, cobertura tras el 27O, Allaria y la apuesta de Antelo

El mercado argentino cerró septiembre en un clima de pánico financiero y de incertidumbre política. La combinación de cepo a billeteras virtuales, balances negativos de las Alycs, cobertura agresiva tras el 27 de octubre y el regreso de la palabra default ponen a la economía en un terreno resbaladizo.

Cepo a billeteras virtuales y efecto dominó

La decisión de bloquear operaciones en el dólar oficial a través de billeteras virtuales desató una ola de rumores. El Banco Central (BCRA) tuvo que salir a desmentir cambios normativos, pero el daño ya estaba hecho: el mercado interpretó que la jugada buscaba frenar la operatoria especulativa del “puré digital” y se disparó la demanda en los dólares financieros.

Un experto del mercado explicó que, en realidad, ni las Alycs ni las billeteras virtuales podían ofrecer por sí mismas la compra de dólares al cliente final. El mecanismo funcionaba a través de casas de cambio oficiales y reguladas, que habilitaban a los usuarios a darse de alta en forma online mediante una aplicación de terceros. Es decir, a través de conexiones API se permitía que el cliente de una billetera o de una Alyc comprara dólares de manera integrada en su propia app, aunque en los hechos toda la información personal y la operatoria se procesaban en la casa de cambio autorizada.

El especialista agregó que el rol de las billeteras y Alycs era, básicamente, dar a la operación un entorno gráfico propio —el “look and feel” de sus plataformas—, de modo que el usuario creyera estar comprando dólares en la app de siempre.

“Lo extraño es por qué frenaron esto, ya que no estaba prohibido. Tal vez limitaron el alta de clientes virtuales o el uso de APIs para estas operatorias, pero en los papeles las casas de cambio seguían habilitadas. Al final, parecen parches para contener la presión del dólar frente al rulo que hacían todos. Pero si el esquema se sostiene sólo con parches, lo que viene después es una avalancha de problemas”, advirtió.

Un banquero agregó que hubo llamadas del Banco Central para cortar estas operaciones.

El resultado: el BCRA perdió US$ 748 millones en un solo día, cuando los analistas esperaban un ingreso de más de US$ 2.600 millones por liquidación del agro. Al mismo tiempo, el dólar oficial subió hasta $1.406,79, el blue escaló a $1.445, el MEP saltó a $1.492,52 y el contado con liquidación llegó a $1.534,59.

Cobertura extrema tras el 27 de octubre

El mercado ya descuenta que tras las elecciones de medio término habrá un cambio en la política cambiaria. En el Rofex, los contratos de dólar futuro se dispararon: $1.494 a fin de octubre y $1.821 en junio de 2026.

La cobertura es masiva y refleja más miedo que expectativa de estabilidad. Inversores, bancos y fondos buscan posiciones defensivas para lo que creen será un nuevo escenario cambiario apenas pase el 27O.

Allaria y los tres escenarios de deuda

La consultora Allaria Ledesma advierte tres caminos posibles para los bonos argentinos:

Reperfilamiento suave, con extensión de plazos sin quita.

Negociación dura, con presión sobre acreedores privados.

Default explícito, si no se consigue financiamiento externo.

Aunque el presidente Javier Milei asegura que tiene dólares garantizados para los vencimientos de 2026 y que negocia los de 2027, el mercado sigue desconfiando.

Bolsa y bonos: el peor septiembre del planeta

El índice Merval cayó 10,7% en dólares en septiembre, convirtiéndose en la peor bolsa del mundo. Los ADR argentinos en Nueva York se desplomaron hasta un 8%. Los bonos retrocedieron un 2% y el riesgo país saltó a 1.204 puntos básicos.

La frase del Tesoro de EE.UU. (“Whatever it takes”) trajo calma momentánea, pero como no entró ni un dólar, la debilidad persiste.

Oro récord e inflación contenida (por ahora)

El oro alcanzó un récord histórico, reflejando la búsqueda global de refugio.

A nivel local, la inflación de septiembre rondaría el 2,1%, según Orlando Ferreres. Sin embargo, los mayoristas ya remarcan precios que anticipan un IPC más alto en octubre, justo antes de las elecciones.

Antelo y Decathlon: un contrapeso optimista

En medio de la tormenta, una noticia del mundo empresarial sorprendió: la confirmación del desembarco de Decathlon en Argentina, de la mano de Francisco Antelo. La apertura de su primer local representa una apuesta de confianza al consumo interno y al mercado local, en un momento en que otros sectores frenan inversiones.

Antelo destacó que el país ofrece “un potencial enorme en retail deportivo” y confía en que la estabilización macro dará oxígeno al sector.

Conclusión

El panorama es un cóctel de señales cruzadas: mientras el cepo a billeteras virtuales y la fragilidad de las Alycs exponen las debilidades del sistema financiero, los inversores se cubren para después del 27 de octubre y Allaria proyecta escenarios de reperfilamiento o default. En paralelo, la apuesta de Antelo con Decathlon intenta mostrar que todavía hay espacio para el optimismo.