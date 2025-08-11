Claves del día: dólar, bitcoin récord, industrias que buscan socios y empresas que están de estreno

Luego de la estabildiad del dólar en la última semana, los analistas esperan señales del gobierno frente importantes vencimientos de deuda y tasas altas, en un escenario donde el consumo sigue en retroceso y la industria se enfría. Aún así hay empresas que inauguran nuevos locales.

El salto del dólar, que en otros tiempos hubiera sido sinónimo de un pase automático a precios, esta vez mostró un traslado acotado y desigual. Informes privados marcan que algunos rubros ajustaron, otros frenaron, y las ventas minoristas PyME siguen en baja. En paralelo, el consumo masivo cayó por cuarto mes consecutivo, reflejando la presión sobre el bolsillo y la cautela en los comercios.

En el mundo financiero global, Bitcoin volvió a escena: superó los US$ 122.000, a un paso de su máximo histórico, impulsado por la entrada de capital institucional y reforzando su lugar como refugio alternativo frente a la volatilidad de las monedas tradicionales.

Pero puertas adentro, la industria no encuentra alivio. El apretón monetario para contener el dólar —tasas más altas y menos crédito— enfría la actividad, encarece insumos y golpea a sectores clave. Ni Vaca Muerta se salva: hay menos equipos de perforación activos que en 2023, lo que amenaza con frenar el ritmo de inversiones.

El frente empresario también dio otras señales. Mostaza abrió un nuevo local en Rosario, en un punto estratégico junto a una estación Puma y con formato “Automostaza” para pedidos desde el auto, apostando a crecer incluso en un mercado retraído. Es en Presidente Perón, Seguí y Circunvalación.

En paralelo, Farmacity busca un socio financiero —puede ser un inversor pasivo o incluso vía salida a Bolsa— para reforzar su expansión, aunque aclara que no cederá el control.

Todo esto ocurre mientras el ministerio de Economía enfrenta vencimientos en pesos por cerca de 15 billones esta semana, en un agosto que ya tuvo compromisos por 38 billones y que será seguido por otros meses igual de exigentes. El mercado espera señales sobre la tasa que pagará el Tesoro, consciente de que cada punto extra encarece el financiamiento y presiona a la economía real.

En este contexto, Argentina combina una macroeconomía en tensión con historias de expansión, supervivencia empresarial, una industria que pide aire, y otras que buscan nuevos socios.