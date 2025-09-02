Claves del día: dólar en alza, inversión en Milkaut como contracara de crisis como Celulosa y proyecto de torres listo

El mercado cambiario argentino continuó caliente: el dólar oficial se mantuvo cerca del techo de la banda, mientras los inversores locales, apuntando al refugio, volvieron a volcarse a la compra de divisas ante la incertidumbre política y económica. En paralelo, en la localidad de Franck (Santa Fe), la inversión del gigante lácteo francés Savencia en Milkaut, con una nueva línea de producción de quesos procesados emerge como un faro de dinamismo, en contraste con las empresas que enfrentan suspensiones, crisis financieras o convocatoria de acreedores. Al mismo tiempo, el Concejo en Rosario aprobaría esta semana el proyecto que permitiría el levantamiento de torres en parcelas de 1.000 a 5.000 m², anticipando un reacomodamiento urbano que refleja tensiones similares entre urgencias económicas, inversión y regulación.

Dólar en ascenso y apretón monetario

La Argentina volvió a mostrar su cara más volátil en el inicio de una semana que puede resultar decisiva para el futuro político y económico del presidente Javier Milei. Los inversores locales, con el instinto curtido, decidieron correrse de los activos argentinos: vendieron todo y corrieron al refugio del dólar, empujando a todas las cotizaciones –oficial, financieros y blue– a saltos de hasta $30 en un solo día.

La cotización del dólar oficial registró un salto en la apertura de la semana, alimentados por la fuga hacia activos externos. El Tesoro intentó contener la salida interviniendo en futuros y, según se sospecha, también en el spot. Aun así, el dólar oficial trepó a $1.391,88, el MEP a $1.377,47 y el contado con liqui a $1.377,01, mientras que en Rosario el blue se pactó entre $1.390 y $1.400. El Banco Central, pese a la tormenta, consiguió sumar US$ 64 millones de reservas sin tener que subir más las tasas. La Bolsa porteña, en cambio, se llevó la peor parte: con feriado en Wall Street, el Merval se desplomó otro 2,3% sin volumen.

Milkaut: inversión local contra la crisis

Mientras el entorno económico luce desolado, el gigante lácteo francés Savencia en la fábrica de Milkaut da señales opuestas con una apuesta clara a la industrialización. Con presencia en Franck desde 1925 y controlada por el grupo francés Savencia desde 2011, la empresa inauguró una segunda línea de producción de quesos procesados y feteados destinada al food service. Se trata de una inversión significativa que contrasta con el deterioro de otras firmas, aportando empleo y dinamismo productivo en Santa Fe.

Empresas en crisis: Celulosa, suspensiones e impactos laborales

En contraposición al impulso de Milkaut, flotan sombras industriales preocupantes. Celulosa, que ya había incumplido obligaciones financieras en mayo, entró en convocatoria de acreedores con pérdidas de ARS 172.634 millones y un patrimonio neto negativo al cierre de mayo. Además, empresas como Acindar en Villa Constitución, Vassali en Firmat, la Algodonera Avellaneda y el frigorífico Euro, en Villa Gobernador Gálvez, están implementando suspensiones u otras opciones, lo que refleja una reducción de competitividad y una erupción de conflictos laborales en sectores clave de la economía santafesina. Albanesi es otra de las empresas santafesinas que incumplió sus obligaciones financieras este año.

Desarrollo urbano: debate sobre torres en Rosario

En Rosario, el Concejo aprobaría esta semana el proyecto urbanístico que permitiría la construcción de torres en terrenos de entre 1.000 y 5.000 m². Esta iniciativa anticipa una transformación del paisaje urbano, que podría inyectar valor al mercado inmobiliario.