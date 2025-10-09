Claves del día: el dólar al límite, la industria en caída, BYD acelera y Macro apuesta a sí mismo

El INDEC publicó los datos de producción industrial de agosto, y los números son tan fríos como la confianza del mercado: una caída interanual del 4,4%, que pinta el panorama de un país con motores bajando marchas y pocas señales de reactivación.

En paralelo, desde Washington, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, lanzó una advertencia que sonó más política que técnica: “el éxito del plan argentino dependerá del acompañamiento de la gente”. En criollo: el Fondo atará la ayuda al resultado electoral del 26 de octubre.

Mientras tanto, Luis Caputo y su equipo (Bausili, Daza y Quirno) cumplen cinco días en EE.UU. sin novedades ni fotos. Nadie habla, nadie promete, nadie pone un dólar. Y el mercado lo siente: la dolarización sigue a toda velocidad, con un solo oferente en la plaza: el Gobierno.

Un Tesoro cada vez más vacío

Este miércoles, el BCRA decidió no intervenir directamente y fue el Tesoro el que mantuvo el dólar mayorista en $1.430, pero pagando un precio alto: US$ 330 millones en una jornada. Según estimaciones privadas, a Caputo le quedan unos US$ 470 millones para sostener el tipo de cambio en los próximos once días hábiles antes de las elecciones.

La Consultora 1816 lo sintetizó con precisión quirúrgica: “Si el gasto diario supera los US$ 300 millones, pronto el BCRA deberá defender el techo de la banda cambiaria”. Traducido: las reservas se evaporan más rápido que la paciencia del mercado.

El panorama bursátil, sin embargo, logró respirar: el Merval subió 1%, con ADR argentinos en alza —de entre 1% y 5% para Edenor, Loma Negra, Macro, Central Puerto, Galicia y Supervielle—, aunque con bajas para IRSA y Telecom. Los bonos argentinos, en cambio, volvieron a caer 1,3%, y el riesgo país escaló 58 puntos, hasta 1.074 unidades.

Riesgo político y Congreso encendido

Como si hiciera falta más ruido, la Cámara de Diputados avanzó con un proyecto que limita los decretos presidenciales. En plena campaña, la oposición busca recortar el poder de Milei y marcar territorio antes de renovar bancas.

El resultado: un mercado que ve más trabas institucionales y menos margen político para el Ejecutivo en la segunda mitad del mandato.

El mundo también tiembla

El contexto global no da tregua. Las actas de la Reserva Federal revelaron que la mayoría de sus directores espera nuevas bajas de tasas —tras la reducción de 4,5% a 4,25%— para evitar que el empleo en EE.UU. se deteriore. La señal fue clara: el mundo también está entrando en modo precaución.

Aun así, la volatilidad manda. Este miércoles el BCRA perdió otros US$ 136 millones de reservas por compensaciones de comercio exterior: los importadores se apuran a pagar, y los exportadores frenan ventas esperando el nuevo esquema cambiario post 27 de octubre.

El dólar oficial cerró en $1.462,70, el blue saltó $15 hasta $1.475, el MEP trepó a $1.532,90 y el contado con liqui a $1.557,82. La brecha con el mayorista llegó al 9%, y el techo de la banda cambiaria está cada vez más cerca.

Macro recompra acciones

En medio de la tormenta, Banco Macro anunció un plan de recompra de acciones por $225.000 millones. Una jugada que el mercado leyó como señal de confianza interna en su propio valor bursátil, y que empujó su ADR hasta un 4,5%.

En tiempos donde todos venden, Macro decidió comprar(se): un mensaje que contrasta con el resto del sistema financiero, donde las Alycs muestran balances en rojo y la liquidez se seca.

BYD acelera su plan argentino

Desde otro frente, la automotriz china BYD (Build Your Dreams) avanza en su estrategia de electrificación en Argentina.

En diálogo Ecos365, Miranda Montecinos, gerente general local, confirmó que la firma ya prepara su estructura comercial y técnica para vender vehículos eléctricos en el país, y que la concesionaria llegará en 2026.

Mientras la industria nacional cae, BYD acelera: su desembarco podría empujar a otros jugadores globales a mover fichas en un mercado que aún no despega.

Infraestructura

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, puso un número al deterioro: Argentina pierde US$ 25.000 millones al año por la falta de inversión en infraestructura. Puentes, rutas, ferrocarriles y energía: el atraso físico del país ya se traduce en menos competitividad y más pobreza estructural. Y en un contexto de ajuste y gasto controlado al centavo, nadie parece dispuesto a poner la plata para revertirlo.

Materias primas y refugios

El oro subió 1,7% hasta otro récord histórico, y la plata saltó 2,9% hasta los US$ 50 la onza. En Chicago, los granos se movieron con tono mixto: soja y maíz en alza, trigo con mejora marginal. En Rosario, el trigo subió, pero la soja retrocedió 0,6%. El mensaje de los mercados globales es que los inversores buscan refugios.

Conclusión

La foto de la Argentina combina una economía exhausta, una política crispada y un mercado en modo defensa.

Mientras Caputo hace malabares con las reservas, el FMI juega al misterio electoral, y el Congreso calienta motores, la industria cae, Macro apuesta a su propio rebote, BYD acelera hacia el futuro eléctrico y los dólares se evaporan.

La pregunta ya no es si hay plan.

La pregunta es si hay tiempo.