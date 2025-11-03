Claves del día: el dólar se enfría, los mercados se recalientan y Rosario busca subir al tren de la nueva Argentina

En un mes que quedará en los manuales de finanzas, el mercado argentino vivió un rally sin precedentes en tres décadas, impulsado por el resultado electoral que reconfiguró expectativas políticas y económicas.

Los ADRs argentinos treparon hasta 150 %, los bonos soberanos ganaron 35 %, y el riesgo país perforó los 700 puntos. Mientras tanto, el S&P Merval en dólares se acercó a los 2.000 puntos y volvió a ser el termómetro de una euforia con sabor a revancha.

El dólar busca su nuevo equilibrio

Tras el shock electoral, el dólar frenó su escalada y los inversores apuestan a una etapa de “normalización controlada”.

El Banco Central liberó $5 billones para oxigenar al sistema y flexibilizó los encajes, mientras prepara un plan para acumular reservas mediante compras netas.

Con bonos que ya rinden menos del 10 %, el mercado especula con la vuelta de Argentina al crédito internacional y la posible recompra de deuda.

La clave ahora pasa por el dólar financiero: estabilizado pero sensible a cada señal política y a la sostenibilidad del programa fiscal.

Las empresas vuelven al tablero

El resultado electoral reactivó el apetito inversor y desató una oleada de operaciones corporativas.

En Buenos Aires y Rosario, los grandes estudios de abogados desempolvaron carpetas de fusiones y adquisiciones (M&A) por más de USD 5.000 millones.

Entre las operaciones en marcha figuran la venta de Raízen (Shell Argentina), definiciones sobre Vicentin, y movimientos en torno a Carrefour.

A la par, compañías como YPF, Tecpetrol, CGC, Telecom, Genneia y PAE, junto a provincias como Santa Fe y Neuquén, preparan nuevas emisiones externas.

El mensaje es claro: los dólares vuelven a circular, esta vez con horizonte de obras, energía y exportaciones.

Rosario, epicentro de la nueva economía exportadora

Con la economía nacional en recesión, Rosario emerge como foco del próximo ciclo productivo.

Un proyecto de USD 700 millones busca convertir al Gran Rosario en salida natural de la minería cordillerana, conectando los yacimientos de San Juan, Mendoza y Catamarca con los puertos del Paraná.

El plan podría agregar USD 20.000 millones anuales en exportaciones y generar un salto estructural en logística y empleo.

“Es ahora”, sintetiza María de los Ángeles Milicic, CEO de la constructora homónima.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario y la AIM coinciden en que se debe impulsar un frente público-privado para rehabilitar las trazas ferroviarias y aprovechar la ventana de financiamiento internacional prevista para 2026.

Hasta las automotrices cordobesas, como Renault y Stellantis, coinciden en que “salir por Rosario” será clave para bajar costos y ganar competitividad.

Lo que viene: Pymes y capital humano

Esta semana, Rosario será sede de Activa Pymes 2025, organizado por Ecos365 y la Municipalidad, con más de 400 empresarios, profesionales y emprendedores. El encuentro busca conectar a la red productiva regional y consolidar una visión de país que combine agro, energía, minería y conocimiento.

El país arranca una nueva etapa: los mercados festejan, las empresas planifican y las provincias se reacomodan.

El desafío ahora será sostener el crecimiento real, más allá del rebote financiero, y traducir la confianza en dólares productivos y empleos estables.

Porque el tren pasa otra vez por el Paraná. Y esta vez, parece que todos quieren subirse.