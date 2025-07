Claves del día: el fallo por YPF sacude el mercado y vuelven las retenciones con dólar recalentado

El primer semestre cerró con datos mixtos, pero el segundo arranca con una andanada de señales negativas. El golpe más fuerte vino desde los tribunales de Nueva York: la jueza Loretta Preska rechazó los pedidos de apelación de Argentina y dejó firme el fallo por la expropiación de YPF, que obliga al Estado a pagar más de USD 17.000 millones. La respuesta del mercado fue inmediata: las acciones de YPF en Wall Street cayeron 5% en una sola jornada, mientras que el resto de los ADRs argentinos también operaron en baja —Grupo Galicia y Banco Macro entre los más golpeados—.

La mala racha se extendió al plano cambiario. El dólar MEP volvió a superar los $1.210, el CCL a $1.208 y el blue se negoció en torno a los $1.230, marcando una nueva llamada de atención en la city financiera. En simultáneo, después de la recomendación de JP Morgan de desarmar posiciones en carry trade, sumó presión sobre la estrategia oficial para sostener los pesos con tasas reales positivas. Muchos jugadores del mercado recordaron que el banco estadounidense tomó una posición similar en 2018 con Macri.

Como si fuera poco, este lunes fue el último día con retenciones reducidas para los productos del complejo sojero. Desde hoy, volvió la alícuota plena del 33%, lo que puede impactar tanto en la liquidación de divisas como en los precios internos. En el cierre del lunes, el precio de la soja en Chicago bajó levemente y el mercado local operó con prudencia a la espera de nuevas definiciones.

Del lado de los indicadores, el único brote verde llegó desde la venta de autos 0km, que creció 77% en el primer semestre y alcanzó su mejor registro desde 2018. Se trata de un fenómeno impulsado por promociones agresivas, planes en pesos y un consumidor que intenta ganarle a la inflación anticipando consumos durables.

En el plano político, el Gobierno decidió no renovar las facultades delegadas y prepara una batería de decretos para evitar perder el control normativo. Pero el Congreso no será una zona de confort: los gobernadores, aún molestos por la falta de transferencias, mantienen su amenaza de frenar leyes clave si no hay respuestas concretas.

La inflación de junio rondaría en valores similares o por arriba de mayo, pero las consultoras advierten que en julio podría acelerarse por el ajuste de tarifas y el impacto del dólar. La foto del cierre muestra un mercado más escéptico, la política en tensión y un frente judicial externo que amenaza con comprometer miles de millones en un momento de escasa liquidez.

Para un Gobierno que apuesta todo al orden macro y a las elecciones de octubre, el arranque del segundo semestre plantea una exigencia mayor: administrar el ruido, sostener el equilibrio financiero y demostrar que el plan económico no depende solo de la paciencia del mercado.