Claves del día: el mercado teme presión al dólar por pesos liberados y más super tasas

En un día agridulce para la economía argentina, el Gobierno recibió dos señales opuestas que marcaron el pulso de los mercados: por un lado, la inflación de julio volvió a ubicarse por debajo del 2% por tercer mes consecutivo; por otro, la licitación de deuda en pesos apenas renovó el 61% de los vencimientos, dejando libres $5,9 billones que podrían influir tanto en las tasas de interés como en el precio del dólar en plena campaña electoral.

Inflación baja, festejo oficial

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% en julio, acumulando un 17,3% en lo que va del año y desacelerando al 36,6% interanual, el menor registro desde diciembre de 2020. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo fue de 1,5%, la más baja desde enero de 2018. El presidente Javier Milei respondió en redes: “Muchas gracias al mejor ministro de economía de la historia por lejos”.

Consumo estancado y actividad en pausa

Pese al dato alentador, el consumo y la actividad económica siguen amesetados. La canasta básica para un adulto exige $371.959 para no ser pobre y $166.798 para no caer en la indigencia. El aumento del dólar de casi 14% en julio tuvo un pass through bajo, y consultoras como EcoGo proyectan que agosto cerrará cerca del 2% de inflación.

Licitación de deuda: pesos sueltos y riesgo cambiario

En la licitación de deuda pública se buscaba renovar $15 billones de vencimientos, pero sólo se rolearon $9,1 billones con tasas entre el 52,9% y el 70% anual. El resultado dejó liquidez excedente en los bancos, lo que puede aliviar a quienes están cortos en pesos pero también presionar sobre el mercado cambiario.

Analista de mercado advirtieron sobre la “administración caótica” de la política monetaria y la preferencia del Gobierno por mantener tasas altas para frenar el dólar más que para contener la inflación.

BCRA y absorción extra de pesos

El Banco Central anunció, a través de Federico Furiase, una licitación extraordinaria para el lunes con el objetivo de absorber los pesos liberados. No se descarta que se permitan encajes computados con títulos del Tesoro para reforzar la estrategia.

Mercados

El dólar oficial cerró a $1.333,24, el blue a $1.340 y las brechas se mantuvieron mínimas. El BCRA sumó US$61 millones en reservas internacionales.

Los bonos en dólares operaron mixtos. En contraste, la Bolsa de Buenos Aires cayó otro 1,8%, consolidándose como el peor mercado del mundo en 2025. Las acciones argentinas en Wall Street mostraron alzas puntuales como Telecom (+2,7%) y bajas en bloque en el resto.

Escenario internacional y commodities

La presión del Tesoro de EE.UU. para que la Fed baje su tasa de referencia impulsó caídas en las tasas largas. El petróleo retrocedió 0,7%, acercándose a su peor precio en cinco años, lo que preocupa a Vaca Muerta. En Chicago, subieron la soja y el maíz, cayó el trigo; en Rosario, el girasol fue la estrella.

Tarifas eléctricas más caras en Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó un aumento de tarifas desde el 1° de agosto, trasladando los mayores costos de generación, potencia y transporte definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y actualizando el Valor Agregado de Distribución (VAD).