Claves del día: entre el cepo, el guiño a Trump y la crisis láctea, la Argentina que busca un rumbo

El Gobierno argentino atraviesa un punto de equilibrio delicado entre la estabilidad prometida y las tensiones de fondo. En una semana marcada por señales cruzadas desde la Casa Rosada, los mercados y las fábricas, Javier Milei confirmó que las bandas cambiarias seguirán hasta 2027, pero dejó abierta la puerta a una flexibilización gradual del cepo para empresas, con la meta de “normalizar” el acceso al dólar productivo.

El nuevo orden cambiario

En una entrevista con Financial Times, el presidente aseguró que “a partir de 2026 el Banco Central empezará a comprar reservas”, algo que trajo alivio entre los economistas. El consenso técnico es claro: no hay tipo de cambio flotante sostenible sin un colchón de reservas. La estrategia oficial combina estabilidad de corto plazo y apertura por etapas, para evitar un nuevo shock como el de 2015.

En paralelo, el ministro Luis Caputo mantiene la base monetaria en torno al 4 % del PBI, tras una drástica contracción preelectoral. Sin embargo, el mercado ya anticipa una expansión hacia el 10 % del PBI, con capacidad para emitir hasta US$ 25.000 millones, respaldado por superávit fiscal.

El resultado: dólares en calma. El oficial cerró en $1476, el blue bajó a $1435 y el CCL retrocedió a $1492, con brechas mínimas del 3 %. Los depósitos en pesos superaron los $70 billones, mientras los depósitos en dólares perforan el piso de US$ 35.000 millones, signo de una incipiente desdolarización tras el triunfo libertario.

Brasil, el frente que no cede

Pero debajo de esa tranquilidad aparente, el frente externo preocupa. El déficit comercial con Brasil podría alcanzar US$ 6.000 millones este año, impulsado por el desequilibrio automotriz: importaciones en alza y exportaciones en baja. El rojo erosiona el ingreso de divisas y puede convertirse en el talón de Aquiles de la estabilidad cambiaria.

Mercados: calma chicha y señales mixtas

La jornada del jueves dejó un mercado financiero con volumen mínimo por el feriado bancario y la corrección de Wall Street. Los ADRs argentinos cayeron hasta 6,5 %, en línea con un Dow Jones -0,8 % y Nasdaq -1,8 %, afectados por temores de burbuja en el sector de inteligencia artificial.

El riesgo país subió levemente a 638 puntos, y los bonos retrocedieron 0,1 %. En Buenos Aires, la Bolsa bajó 2,5 % con rotación de carteras y toma de ganancias. En contraste, Pampa Energía anunció una emisión de ON a 12 años por US$ 500 millones, bajo ley de Nueva York, una de las pocas noticias alentadoras en el frente corporativo.

El costado social: la quiebra de ARSA

Mientras tanto, la economía real volvió a mostrar grietas: el juez comercial Federico Güerri declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que fabricaba los postres y yogures de SanCor, con 400 despidos y el cierre definitivo de sus plantas. El episodio es símbolo de una industria alimentaria que aún no logra recomponerse tras años de caída del consumo y márgenes asfixiados.

Milei global: de Miami al Financial Times

En Miami, Milei protagonizó el America Business Forum, donde se mostró como líder del liberalismo global, con elogios a Donald Trump, críticas al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, y una advertencia: “El comunismo está más cerca de lo que creen.”

El mensaje buscó reforzar el posicionamiento internacional del Gobierno y atraer capitales bajo la marca “Argentina de la libertad”. Pero su tono combativo no deja de generar inquietud entre inversores que observan tensiones entre el discurso libertario y los límites políticos del ajuste.

Rosario, epicentro de debates sobre el futuro

Mientras tanto, Rosario volvió a ser termómetro de ideas y tensiones productivas. En simultáneo, tres eventos marcaron agenda:

En OSDE, el Espacio IDEA Rosario cerró su año con el encuentro “IA + Personas: el desafío del presente”, donde ejecutivos de Oracle, PwC, Lara AI y Teramot debatieron cómo la inteligencia artificial puede potenciar al talento humano. En tanto, Martín Padulla, Founder & CEO en Staffingamericalatin, dejó varios conceptos sobre lo que viene en el mundo del trabajo. Más de 300 ejecutivos participaron de las charlas.

En paralelo, en la Fundación Libertad, se desarrolló el XXI Congreso de Economía Provincial, con exposiciones del ministro Pablo Olivares, Fausto Spotorno, Guillermo Dietrich y Pablo Paladini, entre otros, centrado en competitividad regional y federalismo fiscal.

Y el CESO Santa Fe, en su 10º aniversario, organizó la charla “Economía de medio término”, donde los economistas Andrés Asiain, Celina Calore y Martín Lucero debatieron las políticas de Milei y Pullaro.

Conclusión: una calma que exige consistencia

Argentina ingresa así en una etapa de transición delicada: dólar controlado, señales de inversión y discursos de apertura, pero con una economía real aún golpeada y un frente externo que no da tregua.

Milei consolida su relato libertario mientras Caputo ajusta la maquinaria monetaria. El desafío es que detrás de los gestos y las promesas haya consistencia estructural, porque sin ella, la calma actual puede transformarse en un espejismo más de la economía argentina.