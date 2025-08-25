Claves del día: tasas en la mira, Milei entre vencimientos y la señal de Powell, mientras Santa Fe define su nueva coparticipación

La semana arranca con los vencimientos de deuda en pesos en el centro de la escena. Tras las turbulencias financieras de agosto, el Gobierno enfrentará este miércoles una nueva licitación en la que se jugará cuánto logrará refinanciar y a qué costo. El viernes pasado, en la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Milei reconoció que la política monetaria tendrá consecuencias en la actividad: “¿Se va a desacelerar la economía? Claro, obvio”. La admisión fue clara: tasas altas por tiempo indefinido como ancla para contener el dólar y la inflación.

Los banqueros y empresarios presentes interpretaron la señal: no habrá alivio electoralista. Los encajes forzaron a los bancos a recalcular su operatoria y los plazos fijos ya pagan entre 50% y 77% anual. Un freno de mano que enfría el crédito productivo y acorrala a las pymes.

Powell y el contraste global

El mismo fin de semana, en el simposio de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que en septiembre podría concretarse un recorte de tasas en Estados Unidos. La noticia hizo subir a los metales industriales y debilitó al dólar, generando un clima opuesto al que se vive en Argentina: mientras la Fed evalúa aflojar, el Banco Central endurece para sostener la estabilidad cambiaria y fiscal.

El contraste plantea un dilema. Si el mundo entra en un ciclo de tasas más bajas, Argentina podría aprovechar cierto viento a favor en precios de commodities. Sin embargo, la tensión doméstica por el roll over de deuda y la recesión en curso limitarán ese alivio.

Santa Fe y la nueva coparticipación

En paralelo al escenario económico, Santa Fe avanza con una definición histórica: la convención constituyente entró en la recta final y aprobó dictámenes que establecen un nuevo esquema de coparticipación. La norma deberá sancionarse en un plazo de dos años y garantizará criterios objetivos de proporcionalidad, eficiencia fiscal y redistribución solidaria. El espejo elegido es Córdoba, con un reparto más generoso que el actual santafesino.

Los municipios, además, podrán establecer gravámenes al plusvalor urbano y tomar deuda bajo ciertos límites. Se busca, así, un marco de armonización tributaria que evite la proliferación de tributos “creativos” y asegure concurrencia y equilibrio entre Provincia y comunas.

Reforma en marcha

El paquete de dictámenes de la convención santafesina no se limita a la coparticipación. Entre las reformas se destacan: Corte Suprema de 7 jueces con límite de 75 años,; creación de un Ministerio Público autónomo; incorporación de responsabilidad fiscal, datos públicos como bienes estratégicos y participación ciudadana con iniciativa y consulta popular. También eliminación de la doble vuelta para la sanción de leyes, límites a reelecciones y paridad de género en las listas.

Entre tasas y votos

Con este telón de fondo, la política se mezcla con la economía. Milei apuesta a mostrar consistencia frente a los mercados locales, mientras en el plano internacional buscará inversiones en Estados Unidos y se prepara para la pulseada electoral en Buenos Aires. Santa Fe, por su parte, aprovecha el calendario constituyente para dar un salto institucional que impactará en su régimen fiscal y en el financiamiento de municipios y comunas.

El resultado de las licitaciones de deuda y las decisiones de la Fed marcarán el pulso de esta semana. Entre tasas en alza, reformas locales y señales externas, el inicio de septiembre será un test decisivo para la economía y la política argentina.