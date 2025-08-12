Claves del día: tasas en máximos, fallo clave por el 51% de YPF, licitación de deuda clave y Experiencia IDEA Rosario

Mientras la campaña entra en calor, el mercado argentino transita una semana de altísima tensión: la tasa TAMAR para grandes depósitos saltó al 56% anual, la más alta en 15 meses; el dólar se mantiene contenido y los bonos están “en gateras” a la espera de señales políticas y de la licitación del Tesoro.

Mañana llega el primer test grande del mes: vencen cerca de $15 billones y Economía sale con un menú amplio, pero con un cambio clave: topes a las Lecaps más cortas —hasta $3 billones para el 12/9 (S12S5) y $4 billones para el 30/9 (S30S5)— para evitar que todo se concentre en el ultracorto. Se reabren plazos a octubre/noviembre y aparecen duración y CER; también habrá dólar-linked. El objetivo: rollear lo máximo posible sin disparar más el costo fiscal.



El BCRA, entre tanto, sigue perdiendo reservas por una liquidación del agro que aflojó pese a la baja de retenciones, y el riesgo país volvió a moverse. Con brechas comprimidas y el mayorista en descenso, la calma cambiaria luce frágil y atada a la licitación y al humor electoral próximo.

El otro gran foco está en Nueva York: la Cámara del Segundo Circuito decide si mantiene, levanta o modifica la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a entregar el 51% de YPF a Burford y Eton Park para cobrar el fallo por US$ 16.100 millones. El Gobierno alega imposibilidad legal y advierte sobre “daños irreparables” si se transfieren las acciones antes de la sentencia final.

Puertas afuera, el contexto internacional no ayuda: avanza la tregua arancelaria EE.UU.–China, y los futuros de la soja caen al descontar compras demoradas; el dólar global se fortaleció y Wall Street operó con cautela, con las tasas largas de EE.UU. algo más bajas.

En la economía real hay otra señal desde la micro: Agritec Global inaugurará el 22 de agosto una nueva planta de fertilizantes líquidos en el Parque Industrial de Venado Tuerto que sextuplica su capacidad actual y será “la más grande del país” en su tipo. Arranca con 35.000 toneladas anuales y escalará a 75.000; inversión, tecnología y apuesta productiva en plena incertidumbre.

Este martes también estará Experiencia Idea Rosario, que tiene previsto desarrollar entre sus paneles el potencial de los sectores estratégicos, las políticas públicas y el camino de la productividad. Se realizará entre las 13.30 y las 18.30, en la Bolsa de Comercio de Rosario ( Paraguay 755).

El IPC de julio se conocerá este miércoles: el mercado espera 1,7%–1,9%, con agosto ya mostrando presión en alimentos que empujaría por arriba del 2%, justo entre la elección bonaerense y la nacional.

En síntesis: tasas al rojo vivo, licitación clave con topeos a los plazos cortos, fallo inminente por YPF y una inversión industrial que destaca en Venado Tuerto. Semana de definiciones donde cualquier señal —fiscal, electoral o judicial— puede inclinar la balanza del mercado.