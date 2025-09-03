Claves del día: volvió la calma al dólar, Wall Street apuesta por Argentina, pero hay tasas de hasta el 92%

Cuando faltan apenas tres ruedas para el primer gran test electoral del Gobierno, la economía argentina se mueve al ritmo de un temblor financiero con impacto en todos los frentes. Con el telón de fondo de un Congreso enfrentado y los audios de coimas que golpean a la política, el equipo económico debió avanzar este martes con dos jugadas fuertes: ventas de dólares en el mercado oficial y una suba de tasas de interés que ya roza el límite de lo soportable.

El Tesoro interviene y el dólar se recalienta

El Tesoro confirmó que comenzó a vender divisas para impedir que el dólar oficial cruce la barrera psicológica de los $1.400. Hasta ahora, la operatoria era disimulada entre organismos, pero esta vez se blanquearon ventas por US$100 millones desde cuentas del Banco Nación, a valores más bajos que los de mercado.

El resultado inmediato fue contener parcialmente las presiones: el dólar oficial cerró en $1.378,91, el MEP en $1.367,51 y el contado con liqui en $1.375,18, mientras el blue subió $15 y alcanzó los $1.370. El Banco Central (BCRA), por su parte, sumó US$731 millones en reservas, lo que dio cierto aire a la jornada.

Tasas al 92% y riesgo de tres cifras

La otra jugada clave estuvo en la tasa. Los bancos pagaron hasta 92% anual en plazos fijos grandes, frente a un 48% al 60% para depósitos minoristas. En el mercado ya descuentan que, de persistir la presión, las tasas podrían trepar a tres cifras antes del 26 de octubre. El esquema se vuelve más riesgoso porque la inflación proyectada es cuatro veces menor, lo que implica una distorsión creciente en el sistema financiero.

Bonos, acciones y riesgo país

El panorama de los bonos argentinos sigue complicado. El riesgo país escaló a 837 puntos básicos con caída generalizada de títulos en dólares y en pesos, cortos y largos. La Bolsa porteña subió 1,9%, aunque los ADRs argentinos en Wall Street cayeron hasta un 6% en bloque, con la excepción de Bioceres, que ganó 4%.

Wall Street: entre la cautela y la oportunidad

Pese al pesimismo local, Morgan Stanley sorprendió con un informe recomendando comprar bonos argentinos y acciones, al considerar que los precios actuales están “circunstancialmente baratos”. JPMorgan, en tanto, reafirmó su preferencia por el carry trade en pesos, aprovechando las tasas altísimas. Sin embargo, ambos bancos advierten sobre el riesgo electoral y sugieren ingresar con montos moderados.

UIA en alerta y caída de la economía en Santa Fe

En Córdoba, la celebración del Día de la Industria reunió a 900 empresarios. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el titular de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, alertaron por la caída de la actividad y el impacto de las tasas.

En paralelo, la economía santafesina cayó 2,6% en el segundo trimestre, aunque en junio el ICA-SFE -que elabora la Bolsa de Comercio de Santa Fe- mostró un repunte interanual del 3,2%, aún por debajo de la llamada “línea de confianza” que marca la posibilidad de crecimiento sostenido.

Factores globales: inflación en Europa y la Corte en EE.UU.

El escenario internacional también agrega tensión. En Europa, nuevas estimaciones de inflación golpearon al euro y a la libra. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones elevó a la Corte Suprema la discusión sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump, lo que podría resolverse esta misma semana. Además, el mercado espera con cautela la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed).

Commodities en alza y petróleo presionado por la guerra

El contexto global se trasladó a los commodities. El petróleo subió 1,5% tras nuevos ataques en la guerra Rusia-Ucrania. Los metales preciosos se mantuvieron firmes. En Chicago, el maíz mostró suba, mientras la soja y el trigo retrocedieron. En Rosario fue al revés: los tres granos cerraron en alza, con la soja liderando.

Conclusión

Argentina transita un delicado equilibrio preelectoral: ventas de dólares para contener al tipo de cambio, tasas que duplican la inflación, bonos debilitados y un riesgo país en alza. Mientras la UIA reclama por la recesión industrial, Wall Street todavía ve oportunidades. El tablero, sin embargo, luce cada vez más inestable y el resultado electoral será determinante para el rumbo económico de noviembre en adelante.