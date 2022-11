Comida a base de plantas: qué receta usan los bares y negocios de Rosario para sumarse a la ola verde

La comida a base de plantas o plant based es un concepto que se escucha con más fuerza en el último tiempo. Sucede que cada vez son más los adeptos que buscan incorporar una alimentación más consciente volcandosé por lo natural, descartando los alimentos ultraprocesados y la proteína animal. El cambio en la dieta es impulsado tanto por convicción filosófica o por indicación médica y atraviesa a todas las generaciones. ¿Qué receta usan los negocios de Rosario para responder a la demanda?

“Esta es una tenencia que no tiene límites, llegó para quedarse. Me recuerda a un movimiento que empezó hace años en Italia llamado slow food lo contrario a fast food y que busca volver a las raíces, a la comida sana y natural”, explica a Ecos365 Marcelo Sulichin asesor gastronómico a quien le tocó acompañar a varios negocios locales interesados en sumarse a la ola verde.

En ese sentido, el especialista resalta que las propuestas deben estar dirigidas al público en general más allá del nicho al que quieran abarcar. “La comida entra primero por los ojos y luego por la boca. Que tenga una buena presentación, que sea rico y no tiene por qué ser diferente”, aclara, al tiempo que asegura que la inquietud por mejorar la alimentación es transgeneracional.

De esto se desprende, que en una misma carta de un restaurante o bar tradicional pueden convivir las opciones con proteína animal, vegetarianas o veganas. No obstante, lo que ya no puede ocurrir es prescindir de al menos una alternativa veggie. Así lo sugiere al ser consultada por este medio, Malena Garbarini, chef ejecutiva y asesora.

“Luego de estar tres años afuera, regresé por la pandemia y me especialicé en la cocina basada en plantas y libre de gluten. Ahora me llaman para asesorar proyectos desde cero y también para incorporar nuevas opciones en marcas ya instaladas”, cuenta Malena y suma que la incursión por este tipo de gastronomía empezó por una elección personal y que luego lo pudo encausar como un modelo propio de negocio ante la creciente demanda.

Frente a este cambio, muchos ven el atractivo de poder bajar los costos finales al desarrollar estas opciones. “Se incorporan frutas, vegetales de estación, cereales, legumbres, semillas. Es nutritivo y con la evolución de esta tendencia se consiguen muy bien todos los ingredientes”, explica y agrega que lo que faltan son lugares académicos en donde se puedan formar las personas que se quieran profesionalizar en la materia.

“La propuesta gastronómica a base de plantas significa que sus ingredientes en su mayoría no son de origen animal, pero no requiere que esto sea en un 100% como el caso de los veganos. Sí es saludable y no incluye alimentos ultraprocesados” , aclara la especialista.

El interés por sumarse a la tendencia convoca no solo a bares y restaurantes, también aparecen las pastelerías, heladerías, locales de sushi o hamburgueserías y hasta los grandes jugares de la gastronomía internacional. Tal es el caso del restaurante top neoyorkino Eleven Madison Park que decidió después de la pandemia volverse completamente vegano por nombrar un claro ejemplo.

Gentileza: Pura, pastelería a base de plantes y libre de gluten

Qué opciones hay en Rosario

Las paradas obligadas para disfrutar de platos veganos, plant based y vegetarianos en la ciudad son: Nato, Vrinda, Kali Vegan, Esenio, Brote (bar y tienda), Hevalê, Gaia (almacén y bar), Verde Que Te Quiero Verde, La Casa de Nicolás, Pura pastelería y si hablamos de postre, el helado de Green Think es 100% vegano. Le siguen otros lugares muy elegidos por tener una gran variedad de platos del estilo aunque integran en su menú opciones no veggie como La Feria, Tiendas Naturales, Green Eat, Masa Madre, Vintu Bar, Healthy Food Company, el Jardín bar saludable y el próximo desembarco en el centro de Pampo Club Verde.

“Además de ser la primera pastelería a base de plantas de Rosario somos libres de gluten. Utilizamos harina de almendras, de garbanzos, de arroz, trigo sarraceno. Sustituimos la materia grasa con aceite de coco, de oliva o de girasol y aunque sea de origen vegetal elegimos no usar margarina”, comenta a Ecos365 la dueña de Pura, Martina Passardi y agrega que en reemplazo del huevo utilizan el gel que desprenden las semillas de lino y chía al humedecerse.

El negocio se montó por una motivación personal ya que hace 7 años Martina es vegetariana y desde la pandemia optó por el veganismo, un compromiso que decidió asumir por el amor que le tiene a los animales. La propuesta termina de completarse con la fuerte apuesta de que los productos sean además sin tacc a raíz de que su novio es celíaco. “Nos resultaba muy difícil encontrar lugares con alternativas para los dos. Por eso buscamos incluir a estos dos sectores minoritarios ”, cierra la emprendedora.

Direcciones:

-Nato: Santa Fe 1599

-Vrinda: Salta 1506

-Kali Vegan: Comenius 8212 (Fisherton)

-Esenio: Santa Fe 2126, Comenius 8221(Fisherton) y San Lorenzo 1081 (San Lorenzo)

-Brote: Zeballos 1643

-Hevalê: Juan Manuel de Rosas 1062

-Gaia: Pte. Roca 1059

-Verde Que Te Quiero Verde: Mercado del Patio y Palace Garden

-La Casa de Nicolás: Mendoza 937

-Pura: Catamarca 1725

-Green Think: Se encuentran en Negretto Helados, San Lorenzo2052

-La Feria de Sabores Naturales: Shopping del Siglo, 2do piso

-Tiendas Naturales: España 598

-Green Eat: Shopping Alto Rosario

-Masa Madre: Callao 286

-Vintu Bar: Maipú 514

-Healthy Food Company: Tucumán 1216

-El Jardín bar saludable: Museo de la Ciudad “Wladimir Mikielievich”, Bv. Oroño 2361, Parque de la Independencia Rosario (Abre los domingos)

-Pampo Club Verde: En Funes y próximamente Córdoba entre Dorrego y Moreno