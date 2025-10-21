¿Cómo funciona y qué ventajas tiene el swap entre EE. UU. y Argentina?

El pasado lunes, Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la formalización de un acuerdo bilateral con el United States Department of the Treasury (Tesoro de EE.UU.) por hasta US$ 20.000 millones bajo la modalidad de “swap” o intercambio de divisas.

Ese mecanismo habilita al BCRA a acceder a dólares del Tesoro de Estados Unidos, entregando a cambio pesos al Tesoro, con la obligación de reversar la operación al vencimiento, con tipos de cambio y plazos que no se han hecho públicos.

¿Cómo funciona y para qué sirve?

Según el comunicado del BCRA, el objetivo principal del acuerdo es “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

En concreto, las autoridades argentinas explicaron que el mecanismo se activará “cuando se necesite”, es decir, ante episodios de estrés cambiario o falta de acceso al mercado internacional de capitales.

Además, dicho instrumento le permite al BCRA “ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales”.

Contexto y timing

El acuerdo se dio en un momento de alta presión sobre el peso argentino, con caída del valor frente al dólar y reservas del BCRA bajo tensión.

También coincide con una coyuntura política clave: falta de días para las elecciones de medio término (26 de octubre de 2025) en las que el gobierno del presidente Javier Milei buscaba fortalecer su posición legislativa.

Aun así, el Tesoro de EE.UU. no ha publicado los plazos, tasa ni condiciones completas del swap, lo que deja un grado de incertidumbre en los mercados.

Ventajas del acuerdo

Este swap representa varias ventajas para Argentina en el contexto actual:

* Refuerzo inmediato de liquidez: disponer de una línea de hasta US$ 20 000 millones genera un respaldo ante la fuga de divisas o la imposibilidad de refinanciar deuda externa.

* Instrumento de contención cambiaria: permite al BCRA intervenir o contar con respaldo ante movimientos bruscos del dólar o del capital, mejorando la confianza.

* Mejoramiento del perfil de riesgo: al contar con un aliado financiero internacional (EE.UU.), puede contribuir a que Argentina reduzca su riesgo país y mejore las condiciones de crédito.

* Flexibilidad de uso: según declaraciones oficiales, la línea podrá utilizarse tanto para pago de vencimientos de deuda como para intervenciones cambiarias, si se requiere.

* Apoyo político-estratégico: más allá del aspecto económico, el apoyo de EE.UU. aporta un aval internacional al plan de reformas del gobierno argentino, generando impacto positivo en la percepción de los inversores.