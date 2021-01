Cómo tramitar la devolución del 35% por la compra de dólar ahorro

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) habilitó el servicio “Devolución de Percepciones AFIP” para tramitar el pedido de devolución de las percepciones del 35% previstas en la Resolución General 4815 por la compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de crédito y compra en moneda extranjera que se pague en pesos, adquisición de servicios en el exterior a través de agencias de turismo y adquisición de pasajes al exterior, entre otros ítems.

Se trata del recargo adicional al impuesto PAIS que se estableció en septiembre, cuando se decidió reforzar el cepo cambiario. Cabe recordar que los montos que fueron retenidos serán tomados a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, o devueltos en los casos en los que los contribuyentes no están alcanzados por esos impuestos.

El organismo informó que las consultas sobre las percepciones pueden canalizarse a través de "Mis Retenciones". Pero hay que tener en cuenta varios puntos a la hora de gestionar la devolución.

En primer lugar, hay que saber que podés solicitar la devolución siempre que no estés inscripto en el Impuesto a las Ganancias, ni te corresponda realizar dicha inscripción, ni te encuentres inscripto en el impuesto sobre los bienes personales, o te corresponda realizar dicha inscripción. En caso de que trabajes en relación de dependencia, no debés ser pasible de sufrir retención por Ganancias por parte de tu empleador.

Para solicitar la devolución, debés tener Cuit, clave fiscal nivel 2 o superior, informar a la Afip el CBU en el que te acreditarán los fondos a través del servicio “Declaración de CBU”, debés tener constituido domicilio fiscal electrónico. Para hacerlo más engorroso, la Afip no habilitó un trámite por todo el 2020, sino que hay que hacer uno por cada mes en el que te practicaron percepciones. Podés consultar las percepciones que te realizaron a través del servicio “Mis Retenciones” al que accedés con clave fiscal.

Es obligatorio conservar los comprobantes de las percepciones tales como facturas, extractos de cuentas bancarias, extractos de tarjetas de crédito, boletos de transporte. No obstante, al ingresar al servicio “Devolución de Percepciones AFIP” van a estar precargadas las percepciones que te practicaron en 2020 y fueron informadas por los agentes de percepción a la Afip con tu Cuit. Sí podrás cargar manualmente las percepciones que te realizaron y no estén precargadas.

Se debe considerar que la solicitud de devolución será derivada al área de fiscalización en el caso de personas humanas titulares de bienes registrables en una cantidad que genere presunción de inscribirse en Impuesto a Bienes Personales, y en caso de que no registren ingresos en un año calendario o no sean consistentes con los gastos realizados. En personas jurídicas, se evaluará la consistencia entre exención del pago de Ganancias y el gasto que dio origen a la percepción. Y tanto en personas humanas como jurídicas se fiscalizará cuando se haya ingresado manualmente una percepción que no haya sido informada en los registros de Afip.

De allí que la recomendación se que antes de solicitar la devolución de percepciones que no estén informada en el servicio “Mis Retenciones”, se evalúe la conveniencia de realizarlo. Hechas todas las presentaciones, se podrá seguir el proceso a través de “Devolución de percepciones”. Se estima que el plazo puede ser de 60 días hábiles administrativos, aunque en el caso de que se requiera de fiscalización, el tiempo puede ser mayor. En caso de rechazo, se podrá apelar. Si te aprueban el trámite, te depositarán en la cuenta el 35% de Afip, no así el 30% del Impuesto PAIS.