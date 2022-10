Cómo viajar con mascotas: las 5 claves para planificar un viaje al exterior

Con la temporada de verano a la vista, muchos comienzan a pensar en sus vacaciones. Hay quienes ya tienen experiencia en hacer salidas al exterior llevando su perro o su gato, otros desean hacerlo por primera vez. Pero también, hay quienes están planificando largas temporadas afuera de Argentina por otras razones que no son el esparcimiento. Sea cual fuere el motivo del traslado, los requisitos sanitarios para viajar con un animal serán los mismos, aunque variarán de país en país.

Para evitar malas experiencias lo mejor es ser rigurosos e informarse para cumplir con todos los trámites en tiempo y forma. Si bien la tramitación es sencilla, el organismo interviniente, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), recomienda planificarlo y para eso es necesario informarse sobre toda la documentación necesaria y los requisitos de cada destino.

Lo habitual es que los viajeros se trasladen con perros o gatos, pero también puede ocurrir que alguna persona —seguramente por razones que no son vacacionales— deba viajar con animales que el Senasa denomina “mascotas no tradicionales”, por ejemplo hurones, conejos, hámster, aves, etc. y para esto existe también una serie de requerimientos.

Las 5 claves para viajar con mascotas

El Senasa detalló estos pasos imprescindibles, que darán como resultado un viaje seguro para tutor y animal a cualquier lugar del mundo.

1- Consultar los requisitos del país de destino. En la web del Senasa es posible acceder a los detalles.

2- Sacar un turno ante el Senasa. Se puede realizar de manera online, en cualquier día y horario con hasta 30 días de anticipación. También puede ser de manera presencial en las oficinas del Senasa dispuestas para tal fin consultando en www.argentina.gob.ar/senasa.

3- Asistir a un veterinario de confianza con la información sobre los requisitos y plazos de cada documento (vacuna antirrábica, certificado de salud, entre otros) y reunir la documentación necesaria que solicita el país al que se va a viajar.

4- Presentarse en la oficina del Senasa elegida al sacar el turno en el día y hora correspondiente con la documentación original y copia requeridas.

5- Obtener el Certificado Veterinario Internacional (CVI) para la mascota.

En caso de viajar con un animal que no es un perro o un gato, que es lo más habitual, también se debe tramitar el CVI cumpliendo las exigencias sanitarias del país de destino

El Senasa, organismo responsable de la emisión de los CVI, explicó que este es el “documento que garantiza la sanidad de los animales que se trasladan al país de destino, amparando así a tu mascota para que pueda viajar sin problemas”.

El certificado tienen una vigencia entre 5, 10 y hasta 60 días, según el país de destino. Por ejemplo, para viajar a países dentro del Mercosur (Uruguay, Brasil y Paraguay) la vigencia del CVI es de 60 días. En cambio, la validez del CVI para viajar a Estados Unidos es de 5 días corridos, contando desde las fechas de emisión del Certificado de Salud y Certificado de Libre de Miasis (caninos) emitidos por el veterinario privado hasta el día del arribo al punto de ingreso a ese país.

En cuanto a los requisitos para el ingreso, como se dijo, varían según el país, pero tienen varios puntos en común. Sólo por poner un ejemplo, para viajar a los países del Mercosur estos solicitan originales y copias de toda la documentación incluido en cada uno el número de microchip. Se deberá presentar en el punto de frontera el certificado de salud extendido por un profesional veterinario privado, que se deberá tramitar dentro de los 10 días previos a la emisión del CVI. En todos los casos con firma y sello del profesional actuante.

Además, el certificado de vacunación antirrábica vigente, extendido por un veterinario privado, con una vacuna aprobada por Senasa. Los animales vacunados por primera vez deberán pasar 21 días a partir de la fecha de aplicación de esa vacunación. Certificado de desparasitación interna y externa realizada dentro de los 15 días previos a la emisión del CVI, indicando laboratorio, marca comercial, principio activo y fecha de administración. El certificado libre de leishmaniasis expedido por un veterinario matriculado en el que conste que el animal resultó negativo a una prueba de detección inmunitaria a Leishmaniosis, obtenido dentro de los 60 días previos al ingreso a ese país. Certificado de implementación o lectura del microchip, certificación extendida por un veterinario detallando el número de microchip, fecha y lugar de implantación o lectura, datos del animal y propietario y firma y sello del profesional actuante.

El tutor también debe dejar asentado el domicilio donde permanecerá el animal y nombre y apellido del responsable en el país de destino. Además, fotocopia del documento de identidad de la persona que trasladará el animal en caso que viajara en la modalidad “no acompañado”, una fotocopia del documento de identidad del propietario del animal en Argentina y en el país de destino, a cuyo nombre será extendido el CVI.

En cuanto al costo del trámite, Senasa informó que es de $490,10 y tarda 72 horas. En cambio, hacerlo de manera urgente tiene un precio de $2.330,33. Senasa informó por otra parte que, quienes deban tomar un vuelo al exterior y realicen el trámite en la oficina de Ezeiza pueden hacer el trámite de forma más ágil enviando la documentación hasta 10 días antes del viaje a través del correo electrónico ezeizaeq@senasa.gob.ar.

¿Qué pasa con las mascota no tradicionales?

En caso de viajar con un animal que no es un perro o un gato, que es lo más habitual, también se debe tramitar el CVI cumpliendo las exigencias sanitarias del país de destino.

Este trámite se lo denomina “exportación de animales vivos” y también es necesario consultar ente el Senasa las exigencias sanitarias de cada Estado y presentar la solicitud de autorización ante el organismo nacional a través de la plataforma de Trámites a Distancia. En estos casos, el trámite tiene algunos requisitos extra.

Por último, el Senasa advierte que para viajar con un perro o gato por vía terrestre a la provincia de Tierra del Fuego se necesita también una certificación del organismo, en cambio para el resto del país “debés reunir requisitos pero no necesitás la intervención del Senasa”, precisó.