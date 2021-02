Compran máquina única en Latinoamérica y reciclarán 30 mil neumáticos por hora

Worms, la empresa especializada en tratamiento de residuos, invirtió u$s3 millones en la compra de una trituradora de neumáticos única en Latinoamérica. Esta moderna maquinaria, con capacidad para tratar 30 mil gomas por hora, brindará una solución ecológica a un desecho que es altamente contaminante, y además permitirá extraer insumos que podrán ser reutilizados en la construcción y siderurgia.

La firma oriunda de Rosario, pero que hace tiempo trasladó tanto su parte operativa como administrativa a un predio de 30 hectáreas en Arroyo Seco, inició en 2019 los trámites para sumar esta trituradora, con el objetivo de otorgar una respuesta a una problemática compleja. “Los neumáticos se suelen incendiar, provocando un enorme daño al medioambiente, enterrar, pese a que demoran cientos de años en degradarse, o acumular. Nos hemos encontrado con municipios que tienen más de 500 mil acumulados desde hace 20 años y no saben qué hacer”, señaló Gustavo Calamari, al frente de la empresa.

En diálogo con Ecos365, indicó que a partir de ello apostaron por traer esta máquina de la marca Eco Green para ponerse a reciclar este material. Para eso gestionaron y accedieron a un crédito del Eximbank por u$s2 millones a tasa accesible y reunieron el dinero restante con el que completaron los u$s3 millones necesarios.

“La máquina ya está en camino y en 40 días empezaremos a montarla. Nos permitirá separar el caucho y la tela de acero del neumático. El caucho se puede vender granulado, prensar para hacer pisos, baldosas, lomas de burro u otros elementos para la construcción, y hasta pintar con otra maquinaria, mientras que la tela y el acero se venden por separado”, explicó.

Calamari destacó que es tal la capacidad productiva de este equipamiento, que posicionará a la Argentina en un sitio de relevancia en materia de reciclado de neumáticos. “Podremos hacernos cargo de millones de cubiertas. El tema es cómo hacerlas llegar a la planta si están muy lejos, porque un camión puede traer como máximo unas 300 y a un costo elevado. Por eso el tema logístico es fundamental”, expresó.

De ahí que ya están gestionando con más de un centenar de municipios y comunas de la región, y hasta de Corrientes y Misiones, el envío de estos elementos para comenzar a trabajar. Además también mantienen vínculos con empresas interesadas en adquirir los insumos que surjan del proceso. En el medio, generarán 100 nuevos puestos de trabajo.

Podremos hacernos cargo de millones de cubiertas. El tema es cómo hacerlas llegar a la planta si están muy lejos, porque un camión puede traer como máximo unas 300 y a un costo elevado"

“Estamos resolviendo un pasivo ambiental del que nunca nadie se ocupó, dando nueva vida a residuos, creando trabajo e invirtiendo fuerte en un momento complejo”, valoró el empresario que días atrás recibió la visita de funcionarios nacionales que le reconocieron la gran labor, ya que además Worms también realiza tratamiento de residuos líquidos y sólidos no peligrosos, produce fertilizantes orgánicos y trabaja con lombricultura.

“Tenemos que empezar a cambiar el eje de la discusión de residuos: porque hasta ahora las empresas se dedicaban a producir y vender, pero no se hacían cargo de la basura producida. Esto ya no va más”, consideró y adelantó que como próximo paso quieren avanzar con el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raes). “Todo lo que nos rodea hoy es eléctrico y electrónico, y cuando se desecha, no se le da ningún tratamiento, lo mismo que con las pilas. Una vez que nos asentemos con lo de los neumáticos, en seis o siete meses, avanzaremos con las Raes”, anticipó.