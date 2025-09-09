Con cambios y estrategias, el Gobierno va por la sostenibilidad de su plan económico

La derrota de Javier Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en la escena política argentina. Con el peronismo imponiéndose por más de diez puntos, el oficialismo se vio obligado a acelerar la discusión sobre el rumbo económico y político de los próximos meses.

En un escenario de tensión en los mercados —el Merval se desplomó más de 12 %, los bonos en dólares cayeron hasta un 9 % y el peso se depreció un 7 % en las primeras horas tras el resultado— el Gobierno ratificó que no dará marcha atrás en su plan de ajuste fiscal y reformas estructurales.

Debe señalarse que este martes rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

Entre las medidas en análisis, la Casa Rosada evalúa un recambio de gabinete en diciembre para relanzar su gestión y ampliar alianzas políticas en el Congreso, clave para sostener la gobernabilidad.

En el plano económico, el Tesoro intensificó la intervención en el mercado cambiario para estabilizar la cotización en torno a los 1.360 pesos por dólar, utilizando fondos fiscales en lugar de reservas del Banco Central. Esta estrategia, aunque busca frenar la volatilidad, despierta dudas entre analistas por su impacto en el déficit y por las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno insiste en la continuidad del programa de austeridad: reducción del gasto público, recorte de subsidios y desregulación de sectores estratégicos. Además, se busca impulsar reformas laborales para dinamizar la contratación privada y acelerar proyectos de inversión en energía, con Vaca Muerta como motor de divisas.

La provincia de Buenos Aires, epicentro de la derrota electoral, ha sido también una de las más golpeadas por el recorte en transferencias nacionales, con una caída real del 10,9 % en 2024. Esta situación abre un nuevo frente de tensión con los gobernadores, en un contexto de negociación presupuestaria decisivo.

En síntesis, Milei apuesta a profundizar su programa económico a pesar del revés político. El desafío será sostener la estabilidad financiera y evitar un deterioro mayor en el respaldo social de cara a las elecciones nacionales.